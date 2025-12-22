Nel Regno Unito il 2025 è stato l'anno del polpo

AGI - L'anno che sta per concludersi è stato segnato da vari disastri ambientali, ma una buona notizia giunge dalla Gran Bretagna, dove il 2025 è stato decretato "l'anno del polpo" per il record di avvistamenti del mollusco al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Complice un inverno mite seguito da una primavera eccezionalmente calda, oltre 233 mila polpi del Mediterraneo si sono stabiliti lungo la costa meridionale britannica, da Penzance in Cornovaglia al sud del Devon.
Lo ha riferito al quotidiano The Guardian l'organizzazione benefica per la fauna selvatica, Cornwall Wildlife Trust, sottolineando che si tratta di un numero senza precedenti. "L'entità delle catture registrate dai pescatori locali è stata circa 13 volte superiore a quella che ci si aspetterebbe normalmente nelle acque della Cornovaglia", ha detto Matt Slater, responsabile della conservazione marina del Cornwall Wildlife Trust. Un dato record di avvistamenti di uno degli invertebrati più intelligenti al mondo durante l'estate ha portato il Wildlife Trusts a dichiarare il 2025 "l'anno del polpo" nella sua analisi annuale dei mari britannici.
Il polpo comune o mediterraneo, Octopus vulgaris, è originario delle acque del Regno Unito, ma solitamente in numeri così ridotti da essere raramente avvistato. L'improvviso aumento della popolazione - definito una vera e propria fioritura - è il risultato della combinazione tra un inverno mite e una stagione riproduttiva calda in primavera. Le condizioni ideali permesso la sopravvivenza di un numero maggiore di larve di polpo comune, ha spiegato Slater, probabilmente in parte grazie all'elevato numero di granchi ragno registrati anche lungo la costa meridionale negli ultimi anni.
Fioriture storiche e tipi di polpoL'ultima volta che è stata registrata una fioritura di polpi delle dimensioni osservate quest'anno è stata nel 1950. I dati della Marine Biological Association del Regno Unito mostrano che l'ultima fioritura registrata prima di allora risale invece al 1900. "La prima volta che mi sono immerso al largo della penisola di Lizard quest'anno ho visto cinque polpi. E sono grandi. Ci sono due tipi di polpo nelle acque del Regno Unito. C'è il polpo arricciato, che è piuttosto piccolo, raggiungendo all'incirca le dimensioni di un pallone da calcio, ma questi polpi comuni possono essere larghi fino a un metro e mezzo", ha riferito Slater. "Il mare continua a riservarci sorprese al momento, quindi la situazione è piuttosto imprevedibile", si è rallegrato l'esperto.
Altre sorprese della natura nel Regno UnitoTra le altre sorprese della natura, grazie al riscaldamento climatico, lungo le coste del Regno Unito il Cumbria Wildlife Trust ha osservato un numero record di foche grigie, oltre che di pulcinelle di mare a Skomer, un'isola al largo della costa del Galles famosa per questi uccelli. Altri animali selvatici sono stati avvistati in luoghi insoliti, tra cui la prima lumaca di mare Capellinia fustifera nello Yorkshire, un mollusco di 12 mm che assomiglia a una radice nodosa che si trova solitamente nel sud-ovest. Una bavosa variabile, un pesce mediterraneo, è stata inoltre scoperta per la prima volta al largo della costa del Sussex, mentre in precedenza le popolazioni erano limitate al West Country.
Eventi negativi e sforzi di conservazioneTuttavia il 2025 non è stato soltanto positivo. "C'è stata la collisione della petroliera nel Mare del Nord a marzo e a novembre il rilascio di tonnellate di biosfere al largo della costa del Sussex. Il personale e i volontari dei Wildlife Trust stanno compiendo enormi sforzi per proteggere e ripristinare le nostre coste", ha valutato Ruth Williams, responsabile della conservazione marina presso i Wildlife Trust.