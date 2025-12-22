Olanda, auto travolge la folla a Nunspeet durante la parata natalizia

AGI - Questa sera, poco prima delle 19, almeno nove persone sono rimaste ferite a Nunspeet, in Olanda, per un'auto che ha travolto la folla mentre partecipava a una parata di luci natalizie.
"Nove persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente. Al momento non sembra esserci alcun intento doloso, ma stiamo ancora indagando", ha scritto la polizia su X. "Sappiamo che si tratta di un incidente grave con feriti multipli", ha confermato la polizia ai media.
Soccorsi e indagini sul luogo dell'incidente
Le circostanze esatte non sono ancora chiare. Sul posto sono presenti diverse ambulanze, autopompe e unità di polizia. L'incrocio tra Oenenburgweg ed Elburgerweg sarebbe ancora chiuso.
Annullamento dell'evento a Elburg
Questa sera era previsto un tour di luci a Elburg. L'evento è stato annullato poco dopo l'incidente, ha annunciato il comune sul suo profilo Facebook.