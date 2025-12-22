La gaffe virale della vedova Kirk: 'Mio marito un truffatore'

AGI - Dopo aver suscitato perplessità nella base Maga per il suo presenzialismo in tv e nei gala, Erika Kirk, vedova dell’attivista di destra Charlie Kirk, ucciso a settembre, è diventata virale sui social per una gaffe. Durante il suo intervento in Arizona all’evento di Turning Point Usa, l’organizzazione fondata dal marito, la vedova ha dichiarato dal palco: “Nonostante la devastante perdita di Charlie Kirk, il mio incredibile marito, alla Utah Valley University, Caleb ha continuato con la stessa truffa, scusate, grinta”.
La vedova, sorridendo imbarazzata, si è scusata spiegando di essere molto stanca, poi si è rivolta a Caleb, lo studente salito con lei sul palco, dicendogli: “Credimi, non sei un truffatore, tesoro. Va tutto bene”. Ma i social non l’hanno perdonata, rilanciando quello che a molti è parso un lapsus freudiano.
Un’ascesa controversa
La gaffe di Erika Kirk, 37 anni, ex Miss Arizona diventata improvvisamente popolare dopo la morte del marito, è l’ultimo episodio di un’ascesa controversa, cominciata con le immagini che lei stessa aveva pubblicato in rete: due giorni dopo la morte dell’attivista, appariva vicino alla sua bara, in lacrime.
Pochi giorni dopo, la vedova ha iniziato a condurre podcast ridendo e scherzando, salvo poi fermarsi improvvisamente durante le dirette e piangere, guardando il cielo come a cercare una connessione spirituale con il marito. Influencer di destra l’hanno accusata di stare troppo in tv e poco a casa con i due figli piccoli rimasti orfani.
Le critiche della base Maga
Nick Fuentes, podcaster con simpatie neonazi e seguito dalla base Maga, le ha detto senza mezzi termini: “A questo punto è chiaro che stai recitando, fermati”. Ma lei non ha alcuna intenzione di farlo.
Erika Kirk ha infatti iniziato un tour per presentare il libro postumo del marito, dal titolo “Fermati, in nome di Dio”.