Pechino introduce i dazi sui formaggi e latte europei dal 21,9% al 42,7%

AGI - La Cina ha annunciato che applicherà dazi anti-sovvenzioni "provvisori" su "alcuni prodotti lattiero-caseari" importati dall'Unione Europea, aprendo quindi un nuovo fronte nelle controversie commerciali tra le due economie. I dazi varieranno dal 21,9% al 42,7% ed entreranno in vigore domani, ha affermato il Ministero del Commercio. Questi riguarderanno una serie di prodotti, tra cui formaggi freschi e lavorati, formaggi erborinati e alcuni tipi di latte e panna.
Le autorità cinesi hanno avviato questa indagine anti-sovvenzioni nell'agosto 2024, ufficialmente a seguito di una richiesta della China Dairy Association. Ciò è avvenuto il giorno dopo che l'UE ha annunciato la sua decisione di imporre dazi elevati sui veicoli elettrici prodotti in Cina ed è stato ampiamente visto come una misura di ritorsione contro Bruxelles. L'indagine cinese dovrebbe concludersi a febbraio 2026.
I dettagli sui dazi provvisori e i prodotti interessati
Il contesto delle controversie commerciali tra cina e ue
L'avvio dell'indagine anti-sovvenzioni sui latticini è percepito come una diretta risposta alla decisione dell'UE di tassare i veicoli elettrici cinesi. Questa escalation evidenzia la crescente tensione nelle relazioni commerciali bilaterali. L'indagine, avviata su richiesta della China Dairy Association, mira a proteggere l'industria lattiero-casearia cinese da ciò che Pechino definisce come concorrenza sleale derivante dai sussidi europei.
Precedenti misure: dazi antidumping sulla carne di maiale
Queste nuove misure sui latticini seguono un'altra recente azione commerciale. La scorsa settimana, la Cina aveva già annunciato l'imposizione di dazi antidumping compresi tra il 4,9% e il 19,8% sulla carne di maiale e sui suoi derivati importati dall'UE per un periodo di cinque anni. A partire dal 17 dicembre, le aliquote sono state stabilite in via definitiva, rappresentando una diminuzione rispetto alle aliquote provvisorie (dal 15,6% al 62,4%) imposte precedentemente, mentre l'indagine sul caso era in corso.
Ue condanna misure Pechino su prodotti lattiero-caseari
Bruxelles ha replicato all'imposizione da parte della Cina di dazi fino al 42,7% su alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Unione Europea, definendo la mossa "ingiustificata". L'attacco cinese è l'ultimo di una disputa commerciale con l'Ue che spazia dai prodotti alimentari ai veicoli elettrici.
I "depositi doganali", che vanno dal 21,9% al 42,7%, entreranno in vigore domani e riguardano una serie di prodotti, tra cui formaggi freschi e lavorati, cagliata, formaggi erborinati e alcuni tipi di latte e panna, ha dichiarato il ministero del Commercio di Pechino in una nota. I funzionari hanno avviato un'indagine anti-sovvenzioni nell'agosto 2024 dopo aver ricevuto una richiesta dall'Associazione Cinese dei Prodotti Lattiero-Caseari. L'indagine si concluderà a febbraio. Secondo il ministero del Commercio cinese i risultati preliminari hanno mostrato un collegamento tra i sussidi dell'UE e un "danno sostanziale" all'industria lattiero-casearia nazionale.
I funzionari europei hanno contestato tali conclusioni.
"La nostra valutazione è che l'indagine si basa su accuse discutibili e prove insufficienti, e che le misure sono quindi ingiustificate e ingiustificate", ha dichiarato un portavoce commerciale della Commissione Europea. "Al momento, la Commissione sta esaminando la decisione preliminare e fornira' commenti alle autorita' cinesi", ha aggiunto.