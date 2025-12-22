Chi era il generale Fanil Sarvarov: inserito da Kiev tra i “nemici dell’Ucraina”

AGI - C'è l'ombra di Kiev sull'uccisione a Mosca del tenente generale Fanil Sarvarov, 56 anni, capo del dipartimento di addestramento operativo dello stato maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa. Nato nel 1969, Sarvarov si è diplomato presso l'Accademia superiore dei carri armati di Kazan, l'Accademia militare dei veicoli corazzati e l'Accademia militare dello Stato Maggiore della Russia. Nel 2022, è stato inserito nel sito web ucraino Mirotvorets, che presenta i "nemici dell'Ucraina".
In realtà, il tenente generale Sarvarov è solo l'ultimo nome del lungo elenco di vittime collaterali dell'offensiva russa contro il vicino ucraino, in corso da febbraio 2022. Prima di lui, diversi ufficiali militari e personalità di alto profilo sono stati presi di mira nella capitale russa, ma non solo. Kiev è stata ripetutamente accusata di aver condotto attacchi mirati contro personalità russe sia in Russia che nelle aree occupate da Mosca in Ucraina.
La carriera militare di Fanil Sarvarov
Secondo i media russi, Sarvarov ha precedentemente preso parte a operazioni di combattimento durante il conflitto tra l'Ossezia del Nord e Inguscezia del 1992. In base alla sua biografia ufficiale sul sito web del ministero della Difesa russo, oltre ad aver combattuto nelle campagne dell'esercito russo nel Caucaso settentrionale, ha preso parte alle guerre cecene negli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. Sarvarov ha anche comandato le forze russe in Siria nel 2015-2016, dimostrando un lungo e significativo percorso di servizio all'interno delle Forze Armate russe.
Dinamica dell'attentato e indagini a Mosca
Questa mattina, il generale è rimasto gravemente ferito ed è poi morto dopo che una bomba, piazzata sotto la sua auto parcheggiata, è esplosa in un quartiere residenziale a sud di Mosca. Fonti locali dell'Afp hanno visto un Suv Kia bianco in via Yasenevo, con le portiere e il lunotto posteriore distrutti. Il telaio era contorto e carbonizzato dall'esplosione e nei video diffusi dalle autorità russe competenti si vedono tracce di sangue della vittima. Il comitato investigativo russo, che indaga sui crimini più gravi, ha affermato che "sta lavorando su varie linee di indagine sull'omicidio. Una di queste riguarda la possibile organizzazione del crimine da parte dei servizi speciali ucraini".
L'elenco degli attacchi mirati contro obiettivi russi
Prima di Sarvarov, diversi ufficiali militari e personalità di alto profilo sono stati presi di mira. Nell'agosto 2022, un presunto attentato con autobomba ha ucciso Daria Dugina, figlia 29enne dell'ideologo ultranazionalista Alexander Dugin, stretto alleato di Putin. Nell'aprile 2023, un blogger militare russo, Maxim Fomin, è rimasto ucciso nell'esplosione di una statuetta in un caffè di San Pietroburgo. Nel dicembre 2024, il comandante delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russe, Igor Kirillov, è stato ucciso dall'esplosione di uno scooter elettrico con una trappola esplosiva a Mosca. Una fonte ucraina ha successivamente dichiarato alla Bbc che Kirillov è stato ucciso dai servizi di sicurezza ucraini (Sbu), ma questa responsabilità non è mai stata confermata ufficialmente. Più recentemente, lo scorso aprile, il generale Yaroslav Moskalik, vice capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, è morto in un attentato con autobomba vicino a Mosca.