Smog in California, 10 milioni di persone invitate a non uscire

AGI - Gli abitanti della California meridionale, un’area con più di dieci milioni di persone, sono stati invitati a rimanere al chiuso questa settimana, dopo che livelli pericolosi di sostanze tossiche nell’aria hanno avvolto la regione, facendo scattare avvisi sanitari nei principali centri abitati, da Los Angeles alle contee di Orange, Riverside, San Bernardino e parti della contea di Ventura.
Le autorità della California hanno avvertito che l’aria rappresenta un serio rischio per la salute, in particolare per bambini, anziani, donne in gravidanza e per chi soffre di asma, malattie cardiache o altre patologie respiratorie.
Livelli record di PM2.5
I monitor della qualità dell’aria hanno registrato concentrazioni elevate di particolato fine PM2.5, insieme ad altri inquinanti tossici direttamente collegati a infarti, ictus ed eventi cardiaci improvvisi. Queste microparticelle sono abbastanza piccole da penetrare in profondità nei polmoni e passare nel flusso sanguigno, dove possono infiamare i vasi, aumentare il rischio di coaguli, alterare il ritmo cardiaco e far crescere drasticamente la probabilità di emergenze cardiache.
Rischi per la popolazione
Secondo le autorità sanitarie californiane, anche una breve esposizione durante i picchi di inquinamento può scatenare infarti nelle persone più vulnerabili e aumentare il rischio cardiovascolare anche negli adulti sani.