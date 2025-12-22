Scontro con una autocisterna, evacuato aereo Ryanair
Edimburgo. Il volo era diretto a Faro, in Portogallo
AGI - Un aereo della Ryanair è stato costretto a evacuare i passeggeri dopo essersi "schiantato contro un'autocisterna di carburante" in aeroporto a Edimburgo poco dopo le 10 di questa mattina.
Il volo era diretto a Faro, in Portogallo, ma ha dovuto interrompere il viaggio dopo aver colpito il camion del carburante mentre si dirigeva verso la pista, hanno riferito testimoni.
L'aeroporto di Edimburgo ha confermato che si è verificato un "incidente", ma ha affermato che non ci sono stati "impatti" sulle operazioni aeroportuali. Ha inoltre respinto le segnalazioni secondo cui la collisione avrebbe innescato un incendio.