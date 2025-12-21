Tucker Carlson spacca i repubblicani: difende i musulmani e fa scoppiare il caso AmericaFest

AGI - Non c'è pace in casa repubblicana. Protagonista dell'ultimo episodio di una saga che va avanti da qualche tempo è il giornalista star della destra americana Tucker Carlson. Intervenendo alla conferenza AmericaFest di Turning Point Usa, il movimento dei giovani cristiani bianchi fondato da Charlie Kirk, Carlson ha criticato i repubblicani definendo "ripugnante" l'attacco a milioni di americani sulla base della loro fede musulmana.
"Io sono cristiano", ha chiarito nel suo intervento dal palco, "attaccare milioni di americani perché sono musulmani è ripugnante". E ha invitato a non usare la religione come strumento di divisione politica.
Le tensioni interne al partito repubblicano
Queste parole hanno provocato reazioni contrastanti tra i conservatori, dalle cui file sono partite contro-accuse di antisemitismo a Carlson per la sua recente e clamorosa intervista al controverso Nick Fuentes. Al punto da spingere i media americani, tra cui Usa Today, a parlare di "clima da guerra civile".
Le dichiarazioni di Carlson arrivano in un momento di forti tensioni interne al Partito repubblicano e al movimento Maga (Make America Great Again), segnati negli ultimi mesi da scontri pubblici su leadership e strategia. L'affondo di Carlson segue la retorica anti-musulmana che negli ultimi giorni alcuni esponenti repubblicani hanno adottato, arrivando a evocare politiche di espulsione.
Reazioni contrastanti e difesa dei musulmani
Tra questi il deputato della Florida Randy Fine, che ha affermato che l'America dovrebbe "cacciarli fuori". L'attivista di destra Laura Loomer, considerata una consigliera molto ascoltata dal presidente Donald Trump, ha accusato il commentatore conservatore di usare il palco di AmericaFest per "promuovere l'Islam", ma ha anche sottolineato la reazione fredda del pubblico.
Di segno opposto i commenti del giornalista Zaid Jilani e del conduttore televisivo Cenk Uygur, che hanno difeso Carlson e criticato la diffusione di retorica anti-religiosa a destra. «Posso dirvi che i musulmani americani non hanno mai visto sui media una difesa così appassionata della loro umanità come stavolta», ha scritto Uygur su X.
La polemica sull'antisemitismo con Ben Shapiro
Ma durante gli interventi dal palco è scoppiato anche il caso antisemitismo. A evocarlo è stato il podcaster e influencer ebreo Ben Shapiro, che ha accusato lo stesso Carlson di "imbecillità morale" per aver ospitato nel suo programma in streaming Fuentes, influencer neonazi e aperto sostenitore di Adolf Hitler.
Americafest: l'evento e i partecipanti
AmericaFest è la prima edizione di Turning Point Usa dopo la scomparsa del fondatore Kirk, ucciso in un attentato il 10 settembre. L'evento di Phoenix, in Arizona, proseguirà fino a domani e prevede interventi, tra gli altri, del vicepresidente JD Vance, di Donald Trump Jr. e dello speaker della Camera Mike Johnson.