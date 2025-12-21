La prima astronauta in sedia a rotelle a volare nello Spazio 

AGI - Per la prima volta nella storia una persona affetta da paraplegia ha effettuato un volo spaziale. Alle 15:15 italiane la navicella New Shepard, di proprietà della Blue Origin di Jeff Bezos, è decollata da Houston con a bordo Michaela Benthaus, ingegnere aerospaziale tedesca dell'Agenzia Spaziale Europea costretta su una sedia a rotelle dopo una lesione spinale subita durante un incidente ciclistico.
Uno volo di dieci minuti
Con Benthaus hanno attraversato la linea di Karman, il confine riconosciuto a livello internazionale tra l'atmosfera e lo spazio, altre cinque persone, per un volo durato circa 10 minuti.
"Un esempio per milioni di persone"
"Dopo il mio incidente, mi sono resa conto di quanto il nostro mondo sia ancora inaccessibile" per le persone con disabilità, ha dichiarato Benthaus in un video diffuso dall'azienda di Bezos, "se vogliamo essere una società inclusiva, dobbiamo esserlo in tutti gli aspetti, non solo in quelli che ci avvantaggiano".
Il nuovo amministratore della Nasa, Jared Isaacman, si è congratulato su X con Benthaus per la sua perseveranza che ha "ispirato milioni di persone".
La storia di Blu Origin
Il volo di oggi è stato il sedicesimo con equipaggio effettuato da Blue Origin, che offre da anni voli suborbitali il cui prezzo non è mai stato reso pubblico. Tra i passeggeri illustri delle capsule della compagnia americana hanno figurato la cantante pop Katy Perry e William Shatner, l'attore che interpretò il leggendario Capitano Kirk nella serie Star Trek.
Il principale concorrente di Bezos nel settore è Virgin Galactic, che offre un'esperienza di volo suborbitale simile, ma Blue Origin ha ambizioni più alte e aspira a competere con la SpaceX di Elon Musk nel mercato dei voli orbitali. Quest'anno l'azienda ha completato con successo due voli senza equipaggio in orbita grazie al nuovo razzo New Glenn, molto più potente del precedente New Shepard.