Sudafrica, attacco armato vicino Johannesburg: 9 morti

AGI - Uomini armati non identificati hanno ucciso 9 persone e ferito altre 10 in una sparatoria a Bekkersdal, cittadina nei pressi di Johannesburg. Sconosciuto al momento, ha riferito la polizia all'AFP, anche il movente della sparatoria a Bekkersdal. "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una dichiarazione della polizia.
La sparatorina nei pressi di una taverna
"Nove persone sono morte. Non abbiamo ancora informazioni dettagliate sulle loro identità", ha dichiarato all'AFP Brenda Muridili, portavoce della polizia della provincia di Gauteng.
La sparatoria è avvenuta nei pressi di una taverna a Bekkersdal.I feriti sono stati trasportati in ospedale.
Aggressori a bordo di 2 veicoli
Gli aggressori, a bordo di due veicoli, "hanno aperto il fuoco sui clienti della taverna e hanno continuato a sparare a caso mentre fuggivano", ha spiegato la polizia. Tra i morti, un autista di un servizio di auto a noleggio online che si trovava fuori dal bar, come ha riferito alla televisione Sabc, il commissario di polizia provinciale, Fred Kekana.