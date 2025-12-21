'Avatar' vola al botteghino, 365milioni di incasso nel weekend

AGI - "Avatar: Fuoco e cenere" di James Cameron sta facendo impazzire i botteghini: il terzo capitolo della saga fantasy della Disney ha incassato 36,5 milioni di dollari in 3.800 sale nordamericane nel giorno della sua uscita, venerdì scorso, ed è sulla buona strada per raggiungere un incasso tra gli 85 e i 90 milioni di dollari negli Stati Uniti entro oggi.
Includendo gli incassi internazionali, potrebbe raggiungere i 365 milioni di dollari entro la fine del weekend. Secondo Variety, "Fire and Ash" debutterà con incassi superiori a quelli del primo "Avatar" (77 milioni di dollari negli Stati Uniti), ma inferiori a quelli del precedente sequel "Way of Water" (134 milioni di dollari negli Stati Uniti).
I primi due capitoli hanno incassato 2 miliardi di dollari
Entrambi i film hanno incassato ben oltre 2 miliardi di dollari, con il primo capitolo che ha incassato ben 2,92 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Se "Fire and Ash" seguisse una rotta simile, "Avatar" sarebbe il primo franchise di successo della storia a superare con tre capitoli la soglia dei 2 miliardi di dollari. (AGI)Mgm