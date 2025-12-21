Epstein: 15 foto scomparse dal sito del dipartimento di Giustizia

Caso Epstein: 15 foto del dossier già scomparse dal sito del dipartimento di Giustizia
Sparita anche una foto di Trump. L'immagine ritraeva il presidente degli Stati Uniti in piedi circondato da donne in costume da bagno
AGI - Quindici foto dai documenti del caso Epstein, pubblicate ieri dal Dipartimento di Giustizia, sono già state rimosse oggi dal sito del mimistero. Lo riporta Nbc News. Le immagini espunte includono qualle di un tavolo con foto incorniciate di Epstein con personaggi famosi.
Sotto il tavolo c'è un cassetto aperto, nel quale si vedono le stampate di alcune foto di Donald Trump. Una mostra Trump in piedi circondato da donne in costume da bagno. La seconda sembra essere una foto (parzialmente oscurata) di Trump, Melania, Ghislaine Maxwell ed Epstein. Le altre foto rimosse dal repertorio di immagini sono quasi tutte ritratti di donne nude nella casa di Epstein.