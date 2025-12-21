Caso Epstein, ripubblicati i documenti senza omissis 

AGI - Il dipartimento di Giustizia americano ha ripubblicato 119 pagine etichettate come materiale del Gran Giurì nel caso del 2021 contro la complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a New York, affermando che ora presentano "minime espunzioni".
La dichiarazione del dipartimento di Giustizia
"Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie", ha dichiarato il dipartimento in un post su X rilanciato dalla CNN.
Gli 'omissis' nella prima pubblicazione
Le 119 pagine apparivano piene di parti censurate, quando sono state pubblicate per la prima volta venerdì sera. Prima della pubblicazione dei documenti di Epstein, la richiesta del dipartimento di Giustizia di desecretare il materiale del Gran Giurì era stata approvata da un giudice federale, aprendo la strada al dipartimento di Giustizia per pubblicare i documenti tanto attesi. Maxwell è stata condannata nel 2021 per traffico sessuale di minori.