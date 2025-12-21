Una donna italiana muore nella collisione tra due navi sul Nilo
Una turista italiana muore nella collisione tra due navi sul Nilo 
Home>Estero

Una turista italiana muore nella collisione tra due navi sul Nilo

L'incidente è avvenuto a 30 chilometri da Luxor, in Egitto. La Farnesina sta seguendo la vicenda. La vittima si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage
Una nave sul Nilo in Egitto
Roberto Moiola / Robert Harding RF / robertharding via AFP - Una nave sul Nilo in Egitto
Turista italiana Nilo
di lettura

AGI - Una donna italiana è morta dopo la collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor, lo rende noto la Farnesina.

ADV

I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto con il marito della donna e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla nave coinvolta nello scontro.

ADV

Distrutte quattro cabine della nave

Lo scontro è avvenuto a circa 30 chilometri dal sito archeologico di Luxor in riva al Nilo attorno alle 19 locali. La vittima, in viaggio insieme al marito, si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage dove c'erano altri 70-80 turisti italiani.

Le autorità italiane sono in contatto con il loro tour operator ed è stato attivato il console onorario a Luxor. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della Royal Beau Rivage.

ADV