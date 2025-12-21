Blackout a San Francisco: un terzo della città senza elettricità

AGI - Blackout a San Francisco: 130mila clienti della PG&E (azienda che si occupa della distribuzione di elettricita'), ovvero circa il 30% della città, sono rimasti al buio. Al blackout iniziato al mattino, avrebbe contribuito anche un incendio divampato - e presto domato - nel primo pomeriggio all'interno di una sottostazione elettrica nel quartiere di Mission.
"Posso affermare con certezza che si tratta di un fattore che ha contribuito alle interruzioni di corrente, ma non so se sia l'unica ragione", ha dichiarato, come riporta il 'Los Angeles Times', il tenente Mariano Elias dei vigili del fuoco di San Francisco. L'interruzione di corrente ha causato disagi al trasporto pubblico, compresi i treni Bart.
Ripristino in serata
PG&E, con un post su X, ha fatto sapere che l'elettricità potrebbe essere ripristinata nel corso della serata. "Quello che chiedo a tutti è di prestare attenzione sulle strade. Molti semafori sono spenti", ha detto il sindaco Daniel Lurie, rivolgendosi ai cittadini in un video pubblicato sui social.
Senza corrente i quartieri nella parte occidentale
Dalla mappa pubblicata dal Dipartimento di gestione delle emergenze di San Francisco emerge che l'interruzione ha colpito la parte occidentale della città, tra cui le zone di Richmond, Sunset, Presidio e Golden Gate Park.
"Stiamo collaborando con le squadre di intervento e i responsabili municipali per risolvere un guasto a San Francisco che interessa circa 130mila clienti", ha dichiarato la Pacific Gas & Electric Company, principale compagnia elettrica della città, in un comunicato pubblicato su X.
Dispiegati agenti per assenza di semafori
"Sta per piovere, è buio. Se non avete bisogno di uscire, rimanete a casa", ha detto il sindaco Daniel Lurie dal centro operativo di emergenza della città, in un video sui social rivolto ai cittadini, precisando che sono stati dispiegati agenti del traffico per ovviare all'assenza di semafori. Il blackout è stato causato da un incendio in una sottostazione elettrica, ha aggiunto Lurie, sottolineando di non essere in grado di indicare quando verra' ripristinata la corrente.
