A Stoccolma in 2 settimane solo mezz'ora di sole. È record

AGI - La Svezia, come il resto dei paesi nordici, è abituata a inverni lunghi e bui. Ma questo dicembre è andato ben oltre gli standard del periodo a Stoccolma: nelle prime due settimane del mese, è stata registrata in tutto una sola mezz'ora di sole.
A riferirlo è stato il meteorologo Viktor Bergman dell'Istituto meteorologico e idrologico svedese (Smhi). Di media, la quantità di luce solare nella capitale svedese a dicembre è di circa 33 ore, secondo i dati raccolti dal 1991 al 2020.
Previsioni e record storici
Anche se la seconda quindicina dovesse essere più assolata, e le previsioni di prossimi giorni fanno ben sperare, difficilmente si rientrerà nella norma. Più facile che dicembre 2025 si confermi il più buio mai registrato a Stoccolma dal 1934, quando la quantità di luce solare fu così bassa da essere "arrotondata a zero ore", ha raccontato il meteorologo.