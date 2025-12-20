Kiev colpisce una nave russa nel Mar Caspio

AGI - Le Forze di Difesa dell'Ucraina hanno colpito nella notte numerose strutture militari e industriali russe nel Mar Caspio. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando lo Stato Maggiore e le Forze speciali di Kiev.
Droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa 22460 Okhotnik che pattugliava vicino alle infrastrutture petrolifere e del gas.
Bombardata anche la piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas Filanovsky, di proprietà di Lukoil, i cui proventi "sono utilizzati per finanziare la guerra contro l'Ucraina".
Negoziatore russo atteso a Miami per colloqui con gli Usa
Il negoziatore del Cremlino, Kirill Dmitriev, è in viaggio verso Miami per incontrare gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner nell'ambito degli sforzi in corso per promuovere i negoziati di pace per l'Ucraina. Lo ha annunciato lui stesso con un post su X. "Mentre i guerrafondai continuano a lavorare senza sosta per indebolire il piano di pace degli Stati Uniti per l'Ucraina, mi è tornato in mente questo video della mia precedente visita: la luce che filtra tra le nuvole temporalesche", ha aggiunto nel messaggio, postando un video del sole che filtra tra le nuvole illuminando una spiaggia con le palme.