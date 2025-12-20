India, treno investe un branco di elefanti e ne uccide 7 (video)

AGI - Un treno ha investito un branco di elefanti nel nord-est dell'India, uccidendo sette pachidermi sul colpo, ma nessun passeggero è rimasto ferito.
L'incidente è avvenuto nello Stato di Assam dove vivono oltre 4.000 dei circa 22.000 elefanti selvatici in India.
In India, a passenger train collided with a herd of elephants — eight animals were killed— NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2025
As a result of the crash, the locomotive and five carriages derailed, but passengers were not injured.
Every year, up to 20 elephants die in train accidents in the country, despite… pic.twitter.com/35FNaQ75ha
Secondo quanto riferito dalla polizia, cinque vagoni del treno, diretto a Nuova Delhi dal remoto stato di Mizoram, sono deragliati.
"Il macchinista, dopo aver osservato il branco di elefanti, ha azionato i freni di emergenza" ma non è servito, ha dichiarato Kapinjal Kishore Sharma, portavoce delle ferrovie indiano.