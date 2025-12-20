Un 26enne è stato ucciso in strada dalla polizia ad Ajaccio

AGI - Ucciso in strada nel centro di Ajaccio. Intorno a mezzogiorno, un uomo di 26 anni è rimasto ucciso a colpi d’arma da fuoco esplosi dalla Polizia Nazionale lungo Cours Napoleon, la principale e trafficata arteria della città.
Secondo quanto ricostruito dalla Procura e dalle autorità locali, il giovane stava seminando il panico tra i passanti e i negozianti della zona, minacciandoli con un coltello. Le prime segnalazioni sono giunte intorno alle 12:30, descrivendo una situazione di forte tensione in un’area particolarmente frequentata. I video circolati sui social media documentano i momenti concitati dell'intervento: si vede il giovane camminare velocemente lungo il corso mentre gli agenti, armi in pugno, tentano di fermarlo. Nelle registrazioni si sente chiaramente un poliziotto gridare ripetutamente: "Taser! Taser!".
Ajaccio, 20 décembre 2025 : Un homme armé d'un couteau ABATTU par la police sur le cours Napoléon. Intervention tendue, usage d'un pistolet impulsion électrique avant des tirs fatals. L'IGPN enquête.
La dinamica dell'intervento e la testimonianza
Le forze dell'ordine hanno inizialmente tentato di neutralizzare l'uomo utilizzando la pistola a impulsi elettrici, ma senza successo. Di fronte al fallimento del dispositivo non letale, uno degli agenti ha aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi che hanno raggiunto il 26enne, causandone la morte. Un pasticcere che lavora sul corso ha fornito una testimonianza oculare dei secondi finali, raccontando di aver visto l'uomo armato passare vicino a lui e di come un altro cittadino avesse tentato di fermarlo con una sedia prima degli spari.
Le indagini e il ruolo dell'IGPN
Nonostante la gravità dell'accaduto, la Procura ha confermato che nessun'altra persona è rimasta ferita. Il corpo della vittima è rimasto per ore disteso in mezzo alla strada, coperto da un telo, mentre gli investigatori della scientifica effettuavano i rilievi. Cours Napoleon è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rito. Come da prassi, è stata allertata l'IGPN, la divisione degli affari interni della Polizia Nazionale Francese, che dovrà ora fare luce sulla dinamica esatta dell'intervento.