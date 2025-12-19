Taiwan: attacco con coltello e molotov in due stazioni metro, 4 morti

AGI - Almeno 4 persone, compreso l'attentatore sono morte negli attacchi a due stazioni della metropolitana di Taipei avvenuti oggi. Cinque sono invece i feriti. Il premier taiwanese Cho Jung-tai ha dichiarato che gli attacchi alla stazione centrale di Taipei e alla stazione di Zhongshan sono stati "un atto deliberato", sebbene il movente non sia stato immediatamente chiaro.
Il sindaco della città ha affermato che il sospetto si era apparentemente lanciato da un edificio e che una delle vittime è morta nel tentativo di fermare l'attacco alla stazione centrale. "Purtroppo è stato aggredito ed è deceduto... siamo tutti profondamente addolorati", ha detto il sindaco Chiang Wan-an. "A quanto pare, il sospettato si è suicidato gettandosi da un edificio per eludere l'arresto ed è stato confermato morto", ha dichiarato.
Cho ha affermato che il sospettato indossava una maschera e ha lanciato "cinque o sei bombe molotov o fumogeni" contro la stazione centrale della metropolitana di Taipei. Le autorità hanno dichiarato di aver intensificato le misure di sicurezza in tutta l'isola in risposta agli attacchi. "Attualmente, tutti i luoghi importanti... tra cui stazioni ferroviarie, autostrade, stazioni della metropolitana e aeroporti, mantengono un elevato livello di allerta e vigilanza".
Le immagini diffuse dalla Central News Agency di Taiwan mostrano un contenitore a terra presso la stazione centrale, con gli agenti che esaminano potenziali prove sul posto. Un video pubblicato sui social media mostra una densa nuvola di fumo bianco che copre una sezione sotterranea di una stazione della metropolitana, con alcune persone in piedi a distanza. Il Presidente Lai Ching-te ha affermato che le autorita' taiwanesi "chiariranno rapidamente i dettagli del caso. Non ci sara' clemenza e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini".