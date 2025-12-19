Pubblicati i file Epstein con oltre 1.200 vittime identificate

AGI - Il viceprocuratore generale e legale di Donald Trump, Todd Blanche, ha dichiarato che il dipartimento di Giustizia non ha ricevuto ordini per togliere il nome del Presidente dai file di Jeffrey Epstein, che sono stati appena resi pubblici.
Il vice procuratore generale Blanche, ha affermato che, secondo una lettera al Congresso ottenuta da Fox News, durante l'esame dei documenti sono state trovate più di 1.200 vittime e le loro famiglie e che il Dipartimento di Giustizia ha censurato o trattenuto qualsiasi materiale che potesse rivelare le loro identità.
Nella lettera Blanche afferma: "Questo processo ha portato all'identificazione di oltre 1.200 nomi di vittime o di loro familiari. Abbiamo censurato i riferimenti a tali nomi. Oltre a censurare i nomi di queste vittime, abbiamo anche censurato e non stiamo producendo alcun materiale che possa consentire la loro identificazione".
Le 100 pagine di un file sono tutte oscurate
Il file etichettato come "Data Set 4" sul caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein è composto da cento pagine e risultano tutte annerite. I media americani stanno segnalando come intere parti rilasciate dal dipartimento Giustizia siano state oscurate.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha appena comunicato al Congresso che la pubblicazione dei file sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein sarà "incompleta". Altri documenti, ha aggiunto, verranno resi pubblici entro la fine dell'anno.
Foto di Clinton in vasca con una ragazza
Tra le migliaia di documenti pubblicati nell'ambito dei fascicoli Epstein, molti sono fotografie inedite dell'ex Presidente Bill Clinton con i condannati per reati sessuali Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.
Un'immagine mostra Clinton a torso nudo in una vasca idromassaggio accanto a un'altra persona il cui volto è stato censurato. Ci sono altre foto di Clinton che nuota in una piscina adiacente con Maxwell. Queste foto mostrano un'altra donna che nuota con Clinton e Maxwell, ma il suo volto è stato censurato.
Un'altra delle nuove immagini mostra Clinton con un drink in mano e in piedi accanto a Epstein, morto suicida nel 2019 mentre era in prigione in attesa del processo per accuse federali di traffico sessuale. Non e' chiaro dove o quando siano state scattate queste fotografie.
La CNN ha contattato un portavoce di Clinton in merito alle nuove immagini. Clinton non è mai stato accusato dalle forze dell'ordine di alcun illecito legato a Epstein e un portavoce ha ripetutamente affermato che aveva interrotto i rapporti con Epstein prima del suo arresto per accuse federali nel 2019 e che non era a conoscenza dei suoi crimini.
"Il Presidente Clinton non sa nulla dei terribili crimini di cui Jeffrey Epstein si è dichiarato colpevole in Florida alcuni anni fa, nè di quelli di cui è stato recentemente accusato a New York", ha affermato il portavoce di Clinton, Angel Urena, in una dichiarazione pubblicata su Twitter nel 2019.
L'Epstein Files Transparency Act, che ha permesso le divulgazioni, ha imposto al Dipartimento di Giustizia di censurare le informazioni personali sulle vittime di Epstein. Non è chiaro se le persone vicine a Clinton in queste nuove immagini siano vittime degli abusi di Epstein.(