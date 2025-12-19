Project Sunrise: il piano dell'aministrazione Usa per trasformare Gaza in metropoli di lusso

AGI - Resort di lusso sul mare. Treni ad alta velocità. Reti digitali ottimizzate con l'intelligenza artificiale: tutto o quasi in nome del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È quanto prevede, secondo il 'Wall Street Journal', 'Project Sunrise', la proposta dell'amministrazione americana ai governi stranieri e agli investitori per trasformare le macerie di Gaza in una destinazione costiera senza precedenti.
Un gruppo guidato dal genero del presidente Trump, Jared Kushner, e dall'inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha elaborato una bozza di proposta per convertire l'enclave bombardata in una metropoli scintillante.
Dettagli del piano e obiettivi di project sunrise
In trentadue pagine di slide, ricche di immagini di grattacieli lungo la costa insieme a grafici e tabelle dei costi, il piano delinea i passaggi per portare i residenti di Gaza dalle tende ai super attici e dalla povertà alla prosperità, anche se non è chiaro in che modo. La presentazione è contrassegnata come "sensibile ma non classificata" e non entra nei dettagli su quali Paesi o aziende finanzieranno la ricostruzione di Gaza. Non specifica nemmeno dove vivrebbero esattamente i due milioni di palestinesi sfollati durante la ricostruzione.
Scetticismo sulla fattibilità e sul ruolo di Hamas
Funzionari statunitensi hanno dichiarato che gli Stati Uniti hanno mostrato le slide ai potenziali Paesi donatori, tra cui ricchi emirati, Turchia ed Egitto. Secondo il quotidiano finanziario, alcuni funzionari statunitensi che hanno esaminato il piano nutrono seri dubbi sulla sua fattibilità e sui costi dell'operazione. Ma c'è anche altro: sono scettici sul fatto che Hamas accetterebbe di disarmarsi in primo luogo perché il piano possa avere effetto, e anche in quel caso dubitano che gli Stati Uniti possano convincere le nazioni ricche a pagare la trasformazione di un ambiente post-bellico, considerato ancora pericoloso, in una città ad alta tecnologia.
La posizione ufficiale della Casa Bianca
La Casa Bianca, alla richiesta del 'Wall Street Journal' di commentare la notizia del progetto resort di lusso a Gaza, non ha smentito la notizia. Ma ha risposto: "L'amministrazione Trump continuerà a lavorare diligentemente con i nostri partner per mantenere una pace duratura e gettare le basi per una Gaza pacifica e prospera".