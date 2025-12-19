Consiglio Ue: possibile ricorso al prestito ponte per finanziare l'Ucraina
Consiglio europeo: possibile ricorso al prestito ponte per finanziare l'Ucraina
Home>Estero

Consiglio europeo: possibile ricorso al prestito ponte per finanziare l'Ucraina

Nel frattempo si continua a studiare una soluzione per l'utilizzo degli asset russi
Brahim Maarad
Zelensky al Consiglio europeo
Afp - Zelensky al Consiglio europeo
ucraina ue
di lettura

AGI - Quella del Consiglio europeo sarà una notte di lavori incessanti per trovare una maniera di finanziare l'Ucraina, mettendo d'accordo tutti i 27. I leader dell'Ue - a quanto si apprende - stanno valutando il ricorso a un prestito ponte europeo per soddisfare le esigenze finanziarie immediate dell'Ucraina e nel frattempo continuare a studiare una soluzione per l'utilizzo degli asset russi. Il prestito verrebbe garantito dal margine del bilancio europeo.

ADV

Nella mattina di ieri, Zelensky aveva esortato i leader Ue a trovare una soluzione, spingendo anche sull'orgoglio europeo. "Cari amici, se abbiamo ottenuto cosi' tanto, come puo' l'Unione europea crollare ora?". Ha detto parlando ai leader europei al vertice Ue.

ADV
Leggi anche:
Von der Leyen e Merz al Consiglio europeo
La Banca centrale russa: "Faremo causa per gli asset congelati". Varsavia, "soldi oggi o sangue domani" 
Nel giorno del Consiglio europeo, Mosca annuncia azioni legali per essere "risarcita dei mancati profitti derivati dal blocco e dall'utilizzo illeciti dei suoi asset". La replica di Zelensky: "usarli è giusto e legale" 
ADV