Consiglio Ue: possibile ricorso al prestito ponte per finanziare l'Ucraina

Consiglio europeo: possibile ricorso al prestito ponte per finanziare l'Ucraina
Nel frattempo si continua a studiare una soluzione per l'utilizzo degli asset russi
AGI - Quella del Consiglio europeo sarà una notte di lavori incessanti per trovare una maniera di finanziare l'Ucraina, mettendo d'accordo tutti i 27. I leader dell'Ue - a quanto si apprende - stanno valutando il ricorso a un prestito ponte europeo per soddisfare le esigenze finanziarie immediate dell'Ucraina e nel frattempo continuare a studiare una soluzione per l'utilizzo degli asset russi. Il prestito verrebbe garantito dal margine del bilancio europeo.
Nella mattina di ieri, Zelensky aveva esortato i leader Ue a trovare una soluzione, spingendo anche sull'orgoglio europeo. "Cari amici, se abbiamo ottenuto cosi' tanto, come puo' l'Unione europea crollare ora?". Ha detto parlando ai leader europei al vertice Ue.