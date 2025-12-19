Consiglio Ue: possibile ricorso al prestito ponte per finanziare l'Ucraina

La Banca centrale russa: "Faremo causa per gli asset congelati". Varsavia, "soldi oggi o sangue domani"

Nel giorno del Consiglio europeo, Mosca annuncia azioni legali per essere "risarcita dei mancati profitti derivati dal blocco e dall'utilizzo illeciti dei suoi asset". La replica di Zelensky: "usarli è giusto e legale"