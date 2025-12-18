TikTok, c'è l'accordo per la vendita degli asset Usa a investitori americani
TikTok, c'è l'accordo per la vendita degli asset Usa a investitori americani

La piattaforma cinese ha firmato un preliminare per vendere le proprie attività negli Stati Uniti a una joint venture controllata da investitori americani, con il sostegno del presidente Donald Trump. Lo hanno riferito Axios e CNN
Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Trump e Tik Tok
AGI - TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua attività negli Stati Uniti a una joint venture controllata da investitori americani. Lo scrive Axios.

TikTok - conferla la Cnn - ha firmato l'accordo sostenuto dal Presidente Donald Trump per vendere i suoi asset statunitensi a un gruppo di investitori americani. Lo ha comunicato il CEO, Shou Chew, ai dipendenti in una nota.
Sebbene la transazione non sia ancora completata, TikTok si avvicina di un passo alla garanzia del suo futuro a lungo termine negli Stati Uniti. L'operazione arriva dopo che una legge approvata lo scorso anno ha imposto che la versione statunitense dell'app venisse scorporata dalla società madre, ByteDance, pena la sua messa al bando negli Stati Uniti.

