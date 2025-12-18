Riabilitate dopo 50 anni le donne condannate per aborto in Francia
Riabilitate dopo 50 anni le donne condannate per aborto in Francia

Il Parlamento francese cancella le condanne precedenti al 1975, la loi Veil resta un modello
Sabrina Bellosi
AGI - Ci sono voluti 50 anni, ma le donne condannate in Francia per avere abortito prima della legge che nel 1975 ha reso legale l'interruzione di gravidanza saranno riabilitate. Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva e all'unanimità la legge che cancella le condanne.

Il testo, accolto con favore dalle associazioni femministe, riconosce più in generale "che l'applicazione" di leggi "che penalizzano l'uso, la pratica, l'accesso e l'informazione sull'aborto" ha costituito "un attacco alla protezione della salute, dell'autonomia sessuale e riproduttiva delle donne" e dei "diritti delle donne".

La loi Veil

La legge sulla legalizzazione dell'aborto porta un nome di peso, quello di Simone Veil. Allora ministra della Salute nel governo di Valéry Giscard d'Estaing, Veil si batté per la norma tra non poche difficoltà e riuscì a imporsi. La "loi Veil" ha fatto da apripista ed è stata modello per le legislazioni in materia di aborto di molti paesi.

