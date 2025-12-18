Chi erano gli attentatori di Sydney: le tappe prima della strage

AGI - Sajid Akram e suo figlio Naveed, gli autori della strage antisemita di Sydney, avevano trascorso le settimane precedenti all'attentato rintanati in un hotel filippino. Lo ha riferito il personale della struttura ad Afp.
Le autorità australiane stanno indagando sulla possibilità che i due terroristi, uno dei quali ucciso dalla polizia dopo il massacro costato la vita a 15 persone che festeggiavano la Hanukkah, si fossero addestrati a Mindanao, regione dell'arcipelago con una forte presenza di estremisti islamici. Manila ha sempre tuttavia negato che sul suo territorio ci siano aree dove vengono istruiti estremisti.
I funzionari dell'immigrazione hanno confermato che gli Akram, di origine pakistana, erano entrati nelle Filippine il 1 novembre, con Davao indicata come destinazione finale. I due uomini quello stesso giorno si erano registrati nella stanza 315 del GV Hotel, pagando 930 pesos (circa 16 dollari) a notte per una piccola stanza con due letti singoli.
Padre e figlio uscivano dalla loro stanza solo per circa un'ora al giorno e se ne stavano per conto loro, ha spiegato ad Afp la responsabile della reception notturna, la ventenne Angelica Ytang. "Non erano alla mano come gli altri stranieri. Gli altri stranieri di solito chiacchieravano con me, ma loro no", ha raccontato la giovane, che ha affermato di aver interagito solo con Naveed, mentre il padre "abbassava sempre lo sguardo" ed evitava il contatto visivo.
I due non hanno mai parlato dello scopo del loro soggiorno e di solito lasciavano l'hotel la mattina, ma "non rimanevano fuori a lungo, al massimo circa un'ora", ha detto Ytang. Una volta, ha proseguito la receptionist, gli Akram erano usciti per cercare del durian, un frutto spinoso e pungente, prelibatezza del sud-est asiatico.
"Mi hanno chiesto: 'Dove possiamo comprare il durian?'", ha detto Ytang, spiegando che la ricerca non ebbe successo. Ytang ha affermato di non aver mai visto gli uomini incontrare nessuno o prendere un veicolo: "Si limitavano a camminare. Era tutto quello che facevano".
Il personale dell'albergo ha riconosciuto immediatamente i volti dei terroristi nei notiziari sulla strage di Sydney, ha aggiunto la giovane. Altri due dipendenti dell'hotel hanno confermato la loro presenza. Ram Ligod, il custode che ha pulito la loro stanza, ha raccontato che Naveed portava i capelli lunghi ai tempi della sua permanenza in hotel.
Una portavoce della polizia regionale ha riferito che la polizia di Davao rilascerà una dichiarazione nelle prossime ore, senza fornire ulteriori dettagli. Ytang ha ricordato che gli Akram avevano lasciato una mancia alla loro partenza. "Ho detto: 'Signore, ha dimenticato la caparra'. Il figlio l'ha presa, poi il padre ha detto di darla a me", è la ricostruzione di Ytang, "(Naveed) ha detto: 'E' sua'. Sono stati gentili. Non riesco ancora a credere che fossero così".