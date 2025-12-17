Putin assicura: 'Avanziamo e annientiamo il nemico'

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato con soddisfazione i risultati delle sue truppe sul fronte ucraino. "L'esercito russo ha conquistato e mantenuto saldamente l'iniziativa strategica su tutta la linea del fronte. Le nostre truppe avanzano con sicurezza e annientano il nemico", ha detto durante una riunione allargata del Collegio del ministero della Difesa.
"Siamo orgogliosi delle imprese dei nostri soldati e ufficiali che combattono in prima linea, di tutti coloro che difendono la Russia e la sicurezza dei nostri cittadini", ha aggiunto.
L'arsenale nucleare fondamentale per l'equilibrio delle forze
Putin è tornato a sottolineare la centralità dell'arsenale nucleare russo negli equilibri mondiali. "Le forze nucleari strategiche russe Russia conserveranno un ruolo fondamentale nel contenere l'aggressore e nel mantenere l'equilibrio delle forze nel mondo", ha avvertito, definendo "false e assurde" le affermazioni di un possibile attacco della Russia all'Europa. "I politici in Europa stanno aumentando il livello di isteria e inculcando paure riguardo l'inevitabilità di uno scontro con la Russia".
"La Nato aumenta le sue forze offensive anche nello Spazio"
Paesi della Nato stanno rafforzando le loro forze offensive e sviluppando e dispiegando nuovi tipi di armi, anche nello Spazio, ha affermato il presidente russo.
"I paesi della Nato stanno attivamente rafforzando e modernizzando le loro forze offensive, creando e dispiegando nuovi tipi di armi, anche nello spazio", ha affermato Putin durante una riunione allargata del consiglio di amministrazione del ministero della Difesa russo. Lo riporta Ria Novosti.