Traffico di organi umani, 8 anni all'ex capo dell'obitorio di Harvard

AGI - L'ex responsabile dell'obitorio della Harvard Medical School di Boston, in Massachusetts, è stato condannato a otto anni di carcere per aver rubato e venduto organi e altre parti di cadaveri donati alla scuola per la ricerca medica.
Cedric Lodge, che ha gestito la morgue di Harvard per più di vent'anni prima del suo arresto nel 2023, è stato condannato dal giudice distrettuale Matthew Brann a Williamsport, in Pennsylvania, dopo essersi dichiarato colpevole di aver trasportato in altri Stati parti dei corpi. La moglie, Denise Lodge, 58 anni, è stata condannata a un anno di carcere per aver collaborato alla vendita di resti umani rubati.
Secondo i procuratori, dal 2018 fino almeno a marzo 2020 Lodge ha rubato parti di cadaveri tra cui teste, volti, cervelli, pelle e mani dopo che erano state utilizzate per scopi di ricerca e insegnamento, trasportandole dall'obitorio di Harvard alla sua casa a Goffstown, nel New Hampshire. I resti sono stati poi venduti a una serie di persone, tra cui due in Pennsylvania, che a loro volta li avevano rivenduti.
I procuratori avevano chiesto una condanna a dieci anni, sottolineando che il macabro business ha provocato un forte shock nei familiari delle persone decedute, e i cui corpi erano stati offerti per la ricerca e per scopi accademici.
La Harvard Medical School ha definito le azioni di Lodge "ripugnanti e incoerenti con gli standard e i valori che Harvard, i nostri donatori anatomici e i loro cari si aspettano e meritano". La Corte suprema del Massachusetts, a ottobre, ha autorizzato a diverse famiglie di avviare una causa legale contro Harvard, sostenendo che l'istituto ha gestito in modo inadeguato i corpi dei loro cari.