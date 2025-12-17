Dal doppiopetto al Power Dressing. Letizia e il segreto della seta

AGI - C’è una linea sottile, quasi invisibile, che separa un look professionale impeccabile da una divisa istituzionale senza anima. Una linea che la Regina Letizia di Spagna non solo conosce alla perfezione, ma che cavalca con la sicurezza di chi ha saputo trasformare il protocollo in una passerella di stile contemporaneo. A 53 anni, Letizia è la prova vivente che l'eleganza non è una questione di etichetta, ma di equilibrio tra rigore e audacia.
L’ultima dimostrazione di questa maestria è arrivata martedì 16 dicembre a Madrid. Presso la sede di Meta, la Regina ha presieduto l’incontro della Fondazione Fad Juventud dedicato alla sicurezza digitale dei giovani. Un contesto tecnico, serio, quasi "freddo", che Letizia ha saputo riscaldare con una scelta cromatica e materica che ha lasciato il segno.
Il look gessato e la blusa viola
Il fulcro dell'outfit è un abito gessato bianco e nero, un pezzo che nel guardaroba di una donna over 50 rischia spesso di apparire troppo severo. Non nel suo caso. Il blazer doppiopetto dalla silhouette architettonica e i pantaloni a gamba dritta sono stati sapientemente "ammorbiditi" da un elemento di rottura: una blusa in seta viola vibrante. È proprio questo contrasto tra la rigidità della sartoria maschile e la fluidità della seta a rendere il look memorabile. Il colore, acceso e profondo, esplode letteralmente contro la trama gessata, trasmettendo un messaggio di estrema sicurezza e leadership carismatica.
Dettagli e accessori
Nulla è stato lasciato al caso. La blusa presentava un colletto alto rifinito da un delicato fiocco, un dettaglio che sposta l'attenzione verso l'alto, illuminando il viso. Per gli accessori, la sovrana ha scelto la via del minimalismo prezioso: il tocco shiny, un paio di stivali in vernice nera che riprendevano la lucentezza della seta. L’oro sottile: orecchini minimali per non sovraccaricare la scollatura già protagonista.
La lezione di stile
“È una vera masterclass di power dressing moderno", ha commentato Oriona Robb, stylist di lusso di fama internazionale. "Le linee forti della giacca comunicano autorità, ma la scelta di una blusa fluida impedisce al look di risultare rigido”. La lezione che Letizia ci impartisce è chiara: superati i 50, il segreto non è nascondersi dietro capi basic, ma giocare con i materiali. La seta è l'alleata perfetta del doppiopetto perché aggiunge quel movimento e quella luce che la lana o il cotone da soli non possono dare.
Una presenza chic e umana
In un mondo digitale sempre più complesso, la Regina di Spagna ha scelto di essere una presenza "umana", professionale e incredibilmente chic. Una lezione di stile che, siamo certi, vedremo presto replicata nelle boardroom di mezza Europa.