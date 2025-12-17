Nick Reiner, il video prima dell'arresto dopo l'omicidio dei genitori

AGI - Un video diffuso da ABC News mostra i momenti che hanno preceduto l’arresto di Nick Reiner, fermato domenica in relazione all’omicidio dei genitori, Rob Reiner, noto regista di Hollywood, e la moglie Michele Singer. Nick, 32 anni, è stato incriminato martedì con due capi d’accusa per omicidio di primo grado, come confermato dal procuratore distrettuale della contea di Los Angeles.
Nel filmato si vede Reiner pochi istanti prima dell’arresto, avvenuto il 14 dicembre nei pressi dell’Università della California del Sud (USC). Indossa jeans, una giacca a righe e un cappellino da baseball. Con uno zaino rosso a tracolla, entra in una stazione di servizio dove acquista una bibita, apparendo calmo e disinvolto.
I corpi dei coniugi Reiner sono stati scoperti domenica dalla figlia della coppia all’interno della loro abitazione di Brentwood, a Los Angeles. Entrambi erano stati sgozzati. In base alle informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, Nick Reiner — che viveva nella proprietà dei genitori — non si trovava in casa al momento del ritrovamento dei corpi. Alcune fonti investigative hanno inoltre riferito che, la sera precedente al delitto, il 32enne avrebbe avuto un acceso litigio con il padre durante una festa e che in quell’occasione il suo comportamento era apparso insolito e preoccupante. Le indagini sono in corso e le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sul movente.