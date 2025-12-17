Omicidio Reiner, il figlio Nick atteso oggi in tribunale

AGI - Nick Reiner, sospettato di aver ucciso suo padre, il regista americano Rob Reiner, e sua madre, la fotografa Michele Singer, oggi potrebbe essere ritenuto idoneo dal punto di vista medico a comparire davanti a un giudice per essere formalmente accusato di omicidio. Secondo il suo avvocato, Alan Jackson, Nick Reiner, il figlio minore della coppia, 32 anni e che lotta contro la dipendenza fin dall'adolescenza, non ha potuto comparire in tribunale ieri come inizialmente previsto. Se le sue condizioni di salute non miglioreranno, l'udienza in tribunale sarà rinviata. Le autorità giudiziarie "procederanno giorno per giorno", ha aggiunto l'avvocato.
La NBC, citando documenti del tribunale, ha riferito che l'udienza procedurale si terrà effettivamente oggi. In particolare, servirà a determinare se l'imputato si dichiarerà colpevole o innocente. Nick Reiner è sotto processo per l'omicidio dei suoi genitori, ha annunciato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan Hochman. È accusato di omicidio di primo grado con l'aggravante dei pluriomicidi. Rischia l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata oppure la pena di morte.
Decisione sulla pena capitale e contesto legale
Hochman ha dichiarato che il suo ufficio non ha ancora deciso se chiedere la pena capitale, aggiungendo che terrà conto della volontà dei familiari delle vittime. "I procedimenti penali in questi casi che coinvolgono familiari sono tra i più difficili e strazianti che questo ufficio si trovi ad affrontare, a causa della natura intima e spesso brutale dei crimini", ha aggiunto.
Poco dopo il suo insediamento nel 2019, il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha istituito una moratoria sulle esecuzioni capitali, ma la pena di morte non è stata formalmente abolita.
Il ritrovamento dei corpi e l'arresto
Rob Reiner, regista di film come "Harry ti presento Sally", è stato trovato morto domenica pomeriggio insieme alla moglie, la fotografa Michele Singer, nella loro casa di Brentwood, un quartiere esclusivo della metropoli californiana. Il loro figlio è stato arrestato senza incidenti domenica sera nei pressi della University of Southern California e preso in custodia senza cauzione.
Secondo i media americani, Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie, 68, sono stati accoltellati più volte. Il giorno prima, Nick Reiner aveva interrotto con le sue intemperanze una festa cui erano invitati lui e i suoi genitori, secondo la NBC.
Nick Reiner "ha messo a disagio gli altri ospiti" a causa del suo comportamento incostante. "I genitori di Reiner erano sconvolti e imbarazzati dal comportamento del figlio ed erano preoccupati per il suo benessere", ha raccontato un testimone. Secondo il New York Times, "Rob e Nick Reiner hanno avuto un'accesa discussione". Michelle Obama lunedì sera ha detto alla ABC che lei e suo marito, l'ex presidente Barack Obama, avrebbero trascorso la sera del giorno della loro morte con i Reiner, che conoscevano da "molti anni". Rob e Michelle Reiner erano una coppia "dignitosa e coraggiosa", ha aggiunto l'ex First Lady.
La storia di Nick Reiner: dipendenza e riabilitazione
Nick, uno dei tre figli della coppia (Rob Reiner aveva un'altra figlia adottiva da un precedente matrimonio), viveva a intermittenza con i genitori. Ha parlato apertamente della sua esperienza con il trattamento per la tossicodipendenza. In un podcast, ha affermato di aver seguito 18 programmi di riabilitazione dalla droga durante l'adolescenza.
Nick Reiner ha anche condiviso aneddoti sul suo comportamento incostante. Una volta, ha raccontato in un podcast del 2018, dopo aver trascorso giorni senza dormire sotto l'effetto della cocaina, ha iniziato a "farsi di tutto ciò su cui riusciva a mettere le mani" a casa dei suoi genitori. A volte si è anche ritrovato senza casa o a vivere in rifugi.
Attingendo alla propria esperienza, ha co-sceneggiato un film diretto da suo padre, "Being Charlie" (2015), che racconta la difficile guarigione del figlio di una celebrità devastato dalla droga.