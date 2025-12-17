Troppi lupi in Germania. Una legge rende più facile abbatterli

AGI - Il governo tedesco ha approvato una legge che facilita l'abbattimento dei lupi, il cui numero è aumentato in tutta l'Unione Europea, con crescenti minacce per gli allevamenti. "Il ritorno del lupo in Germania e in Europa è un successo per la politica di protezione delle specie, ma con la sua crescente espansione sono sorti anche conflitti con gli allevatori e l'opinione pubblica", ha dichiarato il portavoce del governo, Stefan Kornelius, in conferenza stampa a Berlino.
La nuova legge adottata dalla coalizione tra conservatori e socialisti rientra in una tendenza europea più ampia di tutele meno rigide per un predatore che resta "specie protetta" ma richiede tutele minori. D'ora in poi gli stati tedeschi con un'elevata popolazione di lupi potranno gestirla con maggiore flessibilità. I lupi considerati problematici, perché a esempio attraversano le recinzioni, potranno essere abbattuti. "La decisione odierna garantisce un equilibrio sostenibile tra il ritorno del lupo, la protezione del bestiame e la sicurezza pubblica", ha sottolineato Kornelius.