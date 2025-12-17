Lukashenko: 'Putin e Zelensky vogliono la pace. Da Trump dipende la fine del conflitto'

AGI - "Sia il presidente russo Vladimir Putin che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky desiderano la pace, ma hanno opinioni divergenti su come porre fine alle ostilità". Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un'intervista a Newsmax.
Il canale Telegram First Man's Pool, vicino all'amministrazione presidenziale, ha pubblicato un estratto dell'intervista. Lukashenko ha affermato di credere che molto dipenderà dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la risoluzione del conflitto.
Le opinioni divergenti di Putin e Zelensky
"Sono sicuro che Putin voglia la pace. Non citerò le ragioni. Le conoscete bene. Ci sono ragioni sia interne che esterne. Zelensky vuole la stessa cosa. Non ho dubbi. Soprattutto ora. Vuole la pace. Eppure hanno opinioni divergenti su come porre fine al conflitto", ha detto Lukashenko.
L'importanza della posizione di Trump
"Ora, molto dipenderà dalla posizione di Trump e degli Stati Uniti. La cosa principale è che Trump non si tiri indietro da questa posizione. È un uomo di carattere, a volte impulsivo. Non dovrebbe arrendersi, gettare la spugna e andarsene. Se persiste su questa strada, ci saranno risultati. Non c'è bisogno che gli europei facciano il diavolo a quattro", ha ancora detto Lukashenko.
"Se dipendesse solo da Trump, il conflitto sarebbe finito da tempo. Ci sono ancora due parti in conflitto: Russia e Ucraina. E noi, la Bielorussia, ci siamo aggiunti al gruppo; siamo confinanti con questo conflitto e anche a noi interessa come si evolveranno le cose e come finiranno. Pertanto, questo è un processo multilaterale. Trump non risolverà questa questione da solo", ha sottolineato Lukashenko.
Il crollo del fronte ucraino e la pressione per la pace
Il presidente bielorusso ha affermato, inoltre, che il fronte ucraino sta crollando. "Il conflitto continuerà finché le forze che costringono Zelensky a fare la pace non prevarranno in Ucraina", ha valutato Lukashenko rispondendo alla domanda su cosa accadrebbe se Trump abbandonasse il processo di pace. "Queste forze costringeranno Zelensky a fare la pace quando l'intero fronte inizierà a crollare. Anche se vediamo già che questo sta iniziando ad accadere", ha concluso il leader bielorusso.