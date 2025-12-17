Prosegue lo sciopero, il Louvre chiuso anche oggi 

AGI - Con un voto all'unanimità, i dipendenti del Louvre hanno prorogato lo sciopero, quindi le porte del museo più visitato al mondo rimangono chiuse anche oggi. Lo hanno annunciato i sindacati Cfdt e Cgt dopo la votazione all'assemblea generale che ha dato il via libera a un secondo giorno di sciopero per chiedere migliori condizioni di lavoro e una migliore esperienza per i visitatori.
"L'avviso di sciopero è stato mantenuto e lo sciopero è stato approvato all'unanimità", ha dichiarato Valerie Baud, rappresentante della Cfdt, ai giornalisti riuniti sul piazzale del museo. "Le proposte del ministero della Cultura" sono state "ritenute insufficienti e inaccettabili dal personale", secondo quanto riportato dalla Cgt sul suo account Instagram. "L'apertura del museo è attualmente posticipata" e l'istituzione comunicherà "i dettagli di una possibile apertura il prima possibile", si legge su un cartello affisso per i visitatori che hanno trovato le porte chiuse.
Contesto e criticità nella gestione del Louvre
Lo sciopero dei dipendenti del Louvre si inserisce in un contesto di forte criticità per la sua gestione, a diversi livelli, emerse soprattutto dopo il clamoroso furto di ottobre e l'allagamento della biblioteca egizia.