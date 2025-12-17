Von der Leyen: 'L'Europa deve difendersi ed essere forte. La pace di ieri è finita'

AGI - "Il Consiglio europeo di questa settimana è dedicato ad affrontare la realtà del momento. La realtà di un mondo che è diventato pericoloso e transazionale. Un mondo di guerre. Un mondo di predatori. La realtà di questo mondo significa che noi, europei, dobbiamo difenderci e contare su noi stessi". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.
"Viviamo in questo mondo da tempo. Anche prima del più grande campanello d'allarme di tutti, l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. La pace di ieri è finita. Non abbiamo tempo per abbandonarci alla nostalgia. Ciò che conta è come affrontiamo il presente".
Il cambiamento dell'ordine mondiale
"Noi europei - ha ricordato von der Leyen - non possiamo permetterci di lasciare che le visioni del mondo degli altri ci definiscano. Nessuno di noi dovrebbe essere scioccato da ciò che gli altri dicono dell'Europa. Ma lasciatemi dire questo: non sarebbe la prima volta che le convinzioni sull'Europa si dimostrassero obsolete. E non sarebbe la prima volta che ci si rende conto che l'ordine mondiale del dopoguerra sta cambiando in modo irriconoscibile".
"La Strategia per la Sicurezza nazionale ha ragione nel dire: 'L'Europa ha perso quota del PIL globale, passando dal 25% del 1990 al 14% di oggi'. Ma ciò che non è scritto è che i dati per gli Stati Uniti seguono la stessa tendenza: dal 22% del 1990 al 14% di oggi. Quindi, questa non è la storia di un'economia da una parte o dall'altra dell'Atlantico. Questa è la storia del cambiamento nell'economia mondiale. Se si considera solo la Cina, la sua quota del PIL globale è salita dal 4% del 1990 al 20% di oggi. Ecco perché gli Stati Uniti sono stati chiari da tempo sul cambiamento dei loro interessi e priorità strategiche con l'ascesa della Cina", ha spiegato von der Leyen.
L'indipendenza strategica dell'Europa
Per la presidente della Commissione europea, la Strategia americana per la Sicurezza nazionale "non è la causa della crisi che l'Europa sta affrontando nel mondo. È un sintomo della realtà del mondo odierno. Quindi il nostro compito al vertice di questa settimana è dimostrare che siamo concentrati sui nostri interessi strategici e sulle nostre priorità. Voglio ripetere ciò che ho detto proprio qui durante il mio discorso sullo stato dell'Unione: questo è il momento dell'indipendenza dell'Europa. Da quando abbiamo iniziato a usare questo termine – indipendenza – molti sono stati scettici su cosa comporti. È realistico? Basta guardare cosa abbiamo già fatto. Dalla difesa all'energia, abbiamo reso possibile l'impossibile come parte della nostra nuova realtà. E siamo pronti a fare di più. Perché nella nostra indipendenza, ci rendiamo più forti. Un'Europa più forte è un partner più forte, non solo per promuovere, ma per garantire un mondo più sicuro", ha aggiunto von der Leyen.
Indipendenza energetica dalla Russia
"Le importazioni russe di gas – GNL e da gasdotti – sono scese dal 45% all'inizio della guerra al 13% di oggi; le importazioni di carbone dal 51% a zero; e quelle di petrolio greggio dal 26% al 2%. Tutto ciò significa che elimineremo gradualmente i combustibili fossili russi per bene e per sempre. Solo pochi anni fa questo era impensabile - ha sottolineato la presidente della Commissione europea -. Ma abbiamo agito e ci stiamo guadagnando l'indipendenza dalla Russia. Non è una coincidenza. È un duro lavoro. Ma è stato guidato da ciò che ci rende europei. Il nostro senso di scopo. La nostra unione. La nostra volontà politica. Ora abbiamo il nostro modello per il futuro".
Rafforzare la difesa e la sicurezza europea
"Abbiamo ancora molto lavoro da fare - ha detto a chiare lettere von der Leyen -. Dobbiamo andare oltre e dobbiamo procedere rapidamente. Che sia per la nostra sicurezza, la nostra economia, la nostra democrazia. E questo è particolarmente importante quando si tratta di difesa e sicurezza. Il punto è semplice: l'Europa deve essere responsabile della propria sicurezza. Questa non è più un'opzione. È un obbligo. Conosciamo le minacce che ci troviamo ad affrontare e le affronteremo. Questo significa che dobbiamo essere pronti. Dobbiamo sviluppare e implementare nuove capacità per poter combattere una moderna guerra ibrida. Anche in questo caso, stiamo spostando montagne. Dopo decenni di investimenti insufficienti, stiamo voltando pagina. Stiamo trasformando la nostra base industriale della difesa in un'area in grado di fornire tecnologie all'avanguardia e una rapida produzione di massa nel calderone della guerra. Quest'anno abbiamo fatto di più per la difesa che negli ultimi decenni. Negli ultimi 10 anni, abbiamo investito 8 miliardi di euro nel fondo per la difesa. Quest'anno attiveremo investimenti fino a 800 miliardi di euro entro il 2030", ha spiegato la presidente della Commissione europea.
"Abbiamo visto quanto il nostro programma Safe abbia ricevuto richieste superiori alle aspettative, con la domanda da parte di 19 Stati membri che ha superato di gran lunga i 150 miliardi di euro disponibili. E gli Stati membri stanno già chiedendo un nuovo ciclo di Safe. Questo dimostra il nostro impegno europeo per la sicurezza europea. E questa ondata non riguarda solo la difesa. Riguarda la nostra libertà, la nostra prosperità e la nostra indipendenza", ha sottolineato ancora von der Leyen.
Il sostegno cruciale all'Ucraina
"Non c'è atto di difesa europea più importante del sostegno alla difesa dell'Ucraina. I prossimi giorni saranno un passo cruciale per garantirlo - ha proseguito -. Sta a noi scegliere come finanziare la lotta dell'Ucraina. Conosciamo l'urgenza. È acuta. La sentiamo tutti. La vediamo tutti. Perché proprio come i negoziati di pace si stanno intensificando, così aumenta l'intensità della raffica di attacchi della Russia. Ma la Russia non ha solo l'Ucraina nel mirino. Sta intensificando le sue operazioni sul territorio dell'UE. Ed è passata a un'economia di guerra. Questa è una minaccia diretta alla sicurezza nazionale ed economica dell'Europa. Il FMI e le nostre stime indicano che il fabbisogno dell'Ucraina ammonterà a poco più di 137 miliardi di euro nel 2026 e nel 2027. L'Europa dovrebbe coprire i due terzi, sono 90 miliardi. E non si tratta solo di numeri, si tratta anche di rafforzare la capacità dell'Ucraina di garantire una vera pace: una pace giusta, duratura, che protegga l'Ucraina e l'Europa. Ho proposto due diverse opzioni per questo prossimo Consiglio europeo, una basata sugli asset e una basata sui prestiti dell'UE. E dovremo decidere quale strada intraprendere ma una cosa è molto chiara: dobbiamo prendere la decisione di finanziare l'Ucraina per i prossimi due anni in questo Consiglio europeo", ha spiegato von der Leyen.
Indipendenza e libertà
"Parleremo molto in questo dibattito della necessità dell'indipendenza europea e di come raggiungerla. E questo Consiglio europeo e la decisione sull'Ucraina - ha detto - ne sono un elemento centrale. Ma dobbiamo sempre ricordare perché l'indipendenza è così importante nel mondo di oggi. È così importante perché l'indipendenza riguarda in ultima analisi la nostra libertà. La libertà di decidere e di legiferare per noi stessi, di agire come vogliamo, di perseguire i nostri interessi e le nostre partnership. La libertà di votare chiunque vogliamo, senza essere pressati o sottoposti a un fiume di informazioni manipolate. La libertà di scegliere la diversità, la democrazia. Ma soprattutto riguarda la libertà di vivere come vogliamo – il modo di essere europei. Le nostre culture e tradizioni sono così diverse e così centrali nel nostro stile di vita. Questo è ciò che ci unisce. E quando siamo uniti, siamo inarrestabili. E ne sono profondamente orgoglioso. Le nostre differenze non ci dividono. Celebriamo le nostre culture. Ci uniscono come europei. E l'orgoglio che abbiamo per l'Europa è ciò che ci unisce. Quindi, guardando al futuro, vi esorto ad avere fiducia in ciò che possiamo realizzare nel nostro impegno per diventare un'Europa forte e indipendente", ha concluso la presidente della Commissione europea.