Due amici di infanzia trovano un diamante da 15 carati in un terreno affittato

AGI - In una fredda mattina d’inverno a Panna, nel cuore dell’India centrale, due amici d’infanzia hanno fatto una scoperta che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. La zona è nota per l’estrazione dei diamanti, ma trovare una pietra di valore resta un evento raro.
Satish Khatik e Sajid Mohammed - racconta la Bbc - avevano affittato solo poche settimane prima un piccolo appezzamento di terreno, quando si sono imbattuti in una grande roccia scintillante. Portata al valutatore ufficiale della città, la sorpresa è stata enorme: si trattava di un diamante naturale di qualità gemma da 15,34 carati, una delle varietà più pregiate in assoluto.
Il valore di mercato stimato è tra i cinque e i sei milioni di rupie (circa 55-66 mila dollari) e la pietra sarà presto messa all’asta. Le aste, organizzate dal governo ogni tre mesi, attirano compratori da tutta l’India e anche dall’estero. Secondo il valutatore di diamanti Hindi Anupam Singh, il prezzo finale dipenderà sia dal cambio del dollaro sia dai parametri del Rapaport Report, considerato uno dei principali riferimenti internazionali per la valutazione dei diamanti e dei gioielli.
Per i due giovani la scoperta è un sogno che si avvera. "Ora possiamo far sposare le nostre sorelle", raccontano emozionati. Satish, 24 anni, gestisce una macelleria; Sajid, 23, vende frutta. Entrambi provengono da famiglie povere e sono i figli più giovani. Da generazioni, le loro famiglie tentano la fortuna scavando alla ricerca di diamanti, una pratica diffusa tra gli abitanti del distretto di Panna. L’area, nello stato del Madhya Pradesh, è una delle meno sviluppate dell’India, segnata da povertà, scarsità d’acqua e disoccupazione. Allo stesso tempo, però, ospita la maggior parte delle riserve di diamanti del Paese.
Le riserve indiane non sono paragonabili a quelle dei maggiori produttori mondiali, ma hanno un grande valore storico. La maggior parte delle miniere è gestita dal governo federale, che però concede ogni anno in affitto piccoli lotti di terreno ai residenti locali a prezzi simbolici. Con poche alternative di lavoro, molti sperano in una scoperta capace di cambiare la propria sorte, anche se la maggior parte non trova nulla.
Il padre di Sajid racconta che lui e suo padre avevano scavato per decenni senza successo. "Solo polvere e schegge di quarzo", ricorda. Oggi, però, dice che "gli dei hanno finalmente ricompensato la loro pazienza e il loro duro lavoro".
I due amici avevano affittato il terreno quasi per disperazione: i loro guadagni non bastavano più a coprire le spese quotidiane, tantomeno quelle di un matrimonio. Cercare diamanti è un lavoro faticoso e lento: dopo il lavoro, la sera o nei ritagli di tempo, scavavano a mano, trasportavano terra e rocce, le setacciavano e, una volta asciutte, esaminavano con attenzione migliaia di piccoli sassi.
Secondo Ravi Patel, responsabile minerario del distretto, la loro è stata una fortuna straordinaria. "Avevano affittato il terreno il 19 novembre e nel giro di poche settimane hanno trovato un diamante di qualità gemma", ha dichiarato.
Anche se il ricavato dell’asta non è ancora arrivato, Satish e Sajid restano fiduciosi. "Non pensiamo ancora a comprare terreni, espandere le nostre attività o trasferirci in una grande città. Per ora, la priorità è il matrimonio delle nostre sorelle".