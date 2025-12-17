Hacker rubano i dati di 200 milioni di utenti PornHub Premium. Chiesto riscatto in bitcoin

AGI - I dati di 200 milioni di utenti premium di PornHub sono finiti nelle mani degli hacker. Una gang si è impossessata di cronologia delle ricerche, categorie preferite e soprattutto email e localizzazione di quelli che, in qualità di 'ospiti paganti' si suppone siano tra i clienti più esigenti di uno dei siti hard più visita.
Secondo il sito web BleepingComputer, l'attacco sarebbe stato effettuato da un gruppo occidentale chiamato ShinyHunter che ha chiesto a PornHub un riscatto in bitcoin per non pubblicare i dati e cancellarli. Pornhub ha detto che l'attacco non ha colpito il portale, ma Mixpanel, un'azienda che aveva fornito analisi dei dati, e che si tratta di informazioni anteriori al 2021.
"È importante notare che non si è trattato di una violazione dei sistemi di Pornhub Premium. Password, dettagli di pagamento e informazioni finanziarie rimangono al sicuro e non sono stati esposti", ha detto un portavoce di PornHub al Guardian. I dati sottratti includono l'URL del video, il nome del video, le parole chiave associate al video e l'ora in cui e' stato visto.
Sophos, un'azienda di sicurezza informatica, ha dichiarato al Guardian di non aver trovato alcuna prova che i dati di Pornhub siano stati divulgati sui cosiddetti siti di leak o su piattaforme di chat online collegate al gruppo ShinyHunters.