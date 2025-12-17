Asta record: gli ultimi centesimi Usa venduti a 16 milioni di dollari

AGI - I partecipanti all'asta hanno speso cifre da capogiro per aggiudicarsi alcune delle ultime monetine da un centesimo destinate a circolare negli Stati Uniti, prima che il governo ne interrompesse la produzione. La Zecca degli Stati Uniti ha venduto 232 set — in cui oltre a una moneta d'oro e migliaia di penny, c'erano tre centesimi dell'ultimo conio — per la cifra di 16,76 milioni di dollari. L'ultimo di questi set conteneva gli ultimi tre penny prodotti nella storia: è stato venduto per 800 mila dollari.
John Kraljevich, direttore del dipartimento di numismatica americana di Stack's Bowers, ha spiegato che si è trattato del tipo di asta in cui non si conosce il valore di mercato degli oggetti finché le persone non iniziano a fare offerte. "Partecipo ad aste di monete da 40 anni e posso dirlo con certezza: non ho mai visto nulla di simile, perché non c'è mai stato nulla di simile", ha detto Kraljevich.
Il valore inestimabile degli ultimi centesimi
Quando venne introdotto nel 1793, un penny poteva comprare un biscotto o un pezzo di caramella. Oggi, la maggior parte finisce nascosta in barattoli o cassetti disordinati. Per i collezionisti di monete, però, possono anche essere vere e proprie reliquie storiche.
Il penny nella cultura e la nostalgia della fine
"La cultura americana ha incorporato il penny nel nostro linguaggio, nella cultura pop e in tanti altri ambiti", ha spiegato Kraljevich. "E penso — ha aggiunto — che per molte persone la fine della produzione dei centesimi destinati alla circolazione sia un fatto carico di nostalgia".