Sparatoria alla Brown University, la polizia pubblica nuovi video del killer: "Aiutateci a catturarlo"

AGI - Continua la caccia all'uomo che sabato ha ucciso due persone alla Brown University di Providence, nel Rhode Island. Gli inquirenti hanno diffuso una serie di foto e video del sospettato, prima e dopo la sparatoria. Si vede un uomo vestito di nero, mascherato e con un berretto, che si muove per le strade di Providence.
Sono delle nuove riprese da varie angolature dell'uomo che indossa una mascherina nera sul volto riprese da alcune telecamere di sorveglianza a poche ore prima della sparatoria nella Facoltà di Ingegneria e nel Dipartimento di Fisica che ha causato la morte di due studenti e il ferimento di altri nove.
"Chiediamo l'aiuto dei cittadini per identificare questa persona," ha dichiarato il capo della polizia, il colonnello Oscar Perez. Gli investigatori hanno anche offerto una ricompensa da 50mila euro.