Trump chiede 10 miliardi di dollari alla Bbc, "mi ha diffamato"
Istanza di risarcimento al tribunale di Miami del presidente americano contro l'emittente britannica accusata di aver modificato una parte del discorso del 6 gennaio 2021
AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, ha fatto causa alla Bbc, chiedendo 10 miliardi di dollari come risarcimento, per la trasmissione da parte dell'emittente britannica di una versione modificata del suo discorso del 6 gennaio 2021, che aveva dato l'impressione che il capo della Casa Bianca incoraggiasse i suoi sostenitori a prendere d'assalto Capitol Hill. E' quanto si evince dai documenti presentati al tribunale di Miami, in Florida, secondo i quali Trump ha presentato due capi d'imputazione, tra cui uno per il reato di diffamazione, chiedendo 5 miliardi di dollari per ciascuno.