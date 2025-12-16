Il Wp rivela la rivoluzione al Pentagono, declassato il Comando Europa

AGI - Il Pentagono sta lavorando a una grande riorganizzazione dello stato maggiore militare statunitense, che ridurrebbe il numero di generali a quattro stelle e declasserebbe, tra gli altri, il Comando Europa. Lo scrive il Washington Post. Se approvato, il disegno di legge innescherà alcune delle trasformazioni più significative ai vertici militari degli ultimi decenni, in ossequio alla promessa del segretario alla Difesa Pete Hegseth di rompere con lo status quo, ricorda Wp.
Il capo di stato maggiore statunitense, il generale Dan Caine, dovrebbe presentare i dettagli del progetto a Hegseth "nei prossimi giorni". La rivoluzione sembra in linea con la Strategia di sicurezza nazionale annunciata pochi giorni fa dall'amministrazione Trump, in cui è stato messo nero su bianco l'intenzione di mettere fine "all'era in cui gli Stati Uniti sostenevano l'intero ordine mondiale, come Atlante". L'intenzione è di spostare le risorse dall'Europa e dal Medio Oriente, e concentrarsi principalmente sull'espansione delle operazioni militari nell'emisfero occidentale.
Nel piano, il numero di comandi passa da 11 a 8, e si riduce al contempo il numero di generali e ammiragli a quattro stelle che riportano direttamente a Hegseth. Il Comando Meridionale e il Comando Settentrionale saranno riuniti sotto un nuovo quartier generale di nome 'Comando Americhe' o Americom. Il Comando Europa e tutte le principali organizzazioni geografiche incluso il Comando Centrale, finiranno sotto il controllo di un neonato Comando Operativo.