Condannato a 21 anni di carcere il pirata che travolse folla a Liverpool

AGI - Un automobilista che, in un impeto di rabbia al volante, si è schiantato contro la folla che festeggiava la vittoria del Liverpool in Premier League è stato condannato a 21 anni e sei mesi di carcere per aver scatenato scene di "orrore e devastazione" nelle strade della città.
Paul Doyle, 54 anni, singhiozzava apertamente in tribunale mentre venivano lette le dichiarazioni sulle conseguenze delle vittime, raccontando le ferite permanenti delle persone e come erano rimaste segnate, soffrendo di incubi e traumi.
Dalle clip della dashcam un 'racconto' raccapricciante
"Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa comunitaria è stato invece lasciato come un'eredità duratura di paura, lesioni e perdite in questa comunità'", gli ha detto il giudice Andrew Menary. "Le tue azioni hanno causato orrore e devastazione ad un livello mai incontrato in precedenza da questa Corte". Le scioccanti clip della dashcam, riprodotte in tribunale durante l'udienza di condanna, hanno mostrato Doyle che suonava aggressivamente il clacson, gridava e imprecava contro la folla di spostarsi. "Hai colpito le persone frontalmente, ne hai buttate altre sul cofano, hai investito gli arti, hai schiacciato le carrozzine e hai costretto le persone vicine a disperdersi terrorizzate", ha detto Menary. "Hai continuato a procedere a tutta velocità e per una distanza considerevole, facendo cadere violentemente le persone o semplicemente investendole: una persona dopo l'altra, una dopo l'altra". E il giudice ha concluso che "non c'era altra ragione se non impazienza e arroganza".
Il mese scorso Doyle si è dichiarato colpevole di 31 capi d'accusa penali, tra cui lesioni personali gravi intenzionali, ferimento intenzionale, rissa e guida pericolosa. Doyle ha usato la sua auto da due tonnellate come arma, ferendo 134 persone in meno di 10 minuti, ha dichiarato alla Liverpool Crown Court il pm Paul Greaney. "Paul Doyle ha semplicemente perso la pazienza nel suo desiderio di arrivare dove voleva arrivare", ha detto. In precedenza l'imputato aveva negato le accuse e i pubblici ministeri hanno affermato che aveva intenzione di contestarle sostenendo di essersi schiantato contro la folla dopo essere andato nel panico. Ma ha cambiato inaspettatamente la sua dichiarazione il secondo giorno del processo di novembre, ammettendo ciascuno dei 31 capi di imputazione, che riguardano 29 vittime di età compresa tra sei mesi e 77 anni.
La dinamica dell'incidente
Doyle, sposato e padre di tre figli, tra cui due maschi, ha lasciato la casa di famiglia in un sobborgo di Liverpool il 26 maggio a bordo della sua Ford Galaxy Titanium. Avrebbe dovuto andare a prendere un amico che si era unito alle centinaia di migliaia di tifosi che festeggiavano la vittoria del Liverpool, aggiudicandosi il 20* titolo della massima serie inglese. Nel giro di sette minuti, Doyle ha invece guidato il suo veicolo contro i pedoni, alcuni dei quali sono stati lanciati contro il cofano dell'auto. Sebbene nessuno sia rimasto ucciso, 50 persone hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, secondo la polizia del Merseyside.