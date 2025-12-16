Ucraina, no del Cremlino alla tregua di Natale. Zakharova approva Salvini

AGI - Il Cremlino ha respinto la proposta di tregua di Natale avanzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e sostenuta dal leader ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le consultazioni con gli Stati Uniti a Berlino. "Vogliamo la pace, non una tregua che dia sollievo agli ucraini e permetta loro di prepararsi a continuare la guerra", ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, durante la conferenza stampa telefonica quotidiana.
Lo stesso Peskov ha poi precisato che negli ultimi giorni non c'è stata assolutamente alcuna telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump dopo che ieri lo stesso presidente americano aveva detto di aver sentito di recente il suo omologo russo: "Guardate la data del nostro ultimo messaggio su una conversazione telefonica", ha detto ai giornalisti che lo interpellavano al riguardo. E l'ultimo comunicato sulla conversazione tra i leader della Federazione Russa e degli Stati Uniti sul sito del Cremlino è datato 16 ottobre, sottolinea la Tass.
Il Cremlino, poi, ha evitato di commentare le dichiarazioni dei leader europei sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. "Finora abbiamo visto solo resoconti giornalistici, ma non risponderemo" ha spiegato Peskov, citato da Ria Novosti "Non abbiamo ancora ricevuto alcun testo. Quando li vedremo, li analizzeremo".
Zakharova, "preciso il paragone di Salvini"
Dal canto suo, invece, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha approvato le parole con cui il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha invitato ieri alla prudenza sul tema del riarmo in chiave anti-russa. "Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo", aveva detto Salvini nella citazione riportata da Zakharova sui suoi profili social. "Il paragone è preciso, la conclusione è indiscutibile", ha chiosato la diplomatica russa.