Mosca mette al bando le Pussy Riot: 'Sono estremiste'

AGI - Le Pussy Riots sono state messe al bando in Russia. Il tribunale distrettuale Tverskoi di Mosca ha accolto la richiesta del procuratore generale di designare la band rock femminile come estremista e vietarne le esibizioni. "La mozione del vice procuratore generale russo è accolta e la band punk rock Pussy Riot viene designata come organizzazione estremista", ha detto il giudice.
Chi sono le Pussy Riot
Fondata in Russia nel 2011, la band punk rock femminista si è spesso esibita durante manifestazioni non autorizzate in luoghi pubblici. Dopo aver tenuto una "preghiera punk" in una chiesa di Mosca nel 2012, le musiciste sono state inserite nella lista dei ricercati.
Arrestate, sono state condannate per "teppismo motivato dall'odio religioso" e condannate a due anni di carcere generale. A settembre, cinque componenti della band sono state condannate in contumacia da 8 a 15 anni di prigione per "aver diffuso false informazioni sulle Forze Armate russe". La maggior parte delle componenti della band vive ormai fuori dalla Russia.