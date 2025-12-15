Case sempre più care: la UE prepara un “pacchetto abitazioni”

AGI - La mancanza di alloggi a prezzi accessibili è un problema urgente in tutta l’Unione Europea. La Commissione Europea stima che l’Europa avrà bisogno di aggiungere 650.000 abitazioni all’anno —da sommare alle 1,6 milioni che si costruiscono annualmente— per rispondere alle necessità della popolazione e ritiene che, per affrontare il divario tra offerta e domanda, sia necessario costruire di più, in modo più efficiente e sostenibile. E che per farlo sia necessario, tra le altre cose, ridurre i costi di produzione e accelerare le licenze di costruzione.
La strategia Ue per le abitazioni
La Commissione Europea lancerà domani una nuova strategia per incentivare la costruzione di abitazioni. Il piano, al quale ha avuto accesso El País, include una serie di soluzioni affinché gli Stati membri mettano in atto programmi per abbassare i costi e ridurre le pratiche e i permessi —tra cui quelli ambientali— che attualmente richiedono le costruzioni e le ristrutturazioni.
Nel 2024, il 5,3% del PIL dell’UE è stato destinato al capitolo casa. Così, i problemi con l’alloggio a prezzi accessibili si sono trasformati in una questione calda e molto polarizzata nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, come si deduce dalla strategia, l’iniziativa ha una portata limitata perché la Commissione ha le mani piuttosto legate. Le competenze in materia di abitazione spettano agli Stati e, persino, in molti paesi alle autorità regionali o locali (Spagna o Germania, tra questi) e in altri più centralizzati, vi sono certe reticenze affinché l’UE entri a regolare in questo campo, come la Francia.
La Commissione di Ursula von der Leyen affronta il problema della mancanza di alloggi a prezzi accessibili come parte del patto di investitura con i socialisti e democratici del Parlamento Europeo e dopo l’impulso di paesi come la Spagna e del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Dopo quell’accordo, la conservatrice tedesca ha nominato per la prima volta un commissario per l’Abitazione (il danese Dan Jørgensen, che detiene anche la delega all’Energia) e, entro i limiti delle sue competenze, ha promesso di lanciare una serie di misure per cercare di affrontare il problema sotto forma di “pacchetto per l’abitazione a prezzi accessibili”.
La strategia che il collegio dei commissari discuterà martedì si aggiungerà alle misure sugli alloggi turistici di tutti gli Stati membri e alla limitazione degli affitti turistici per frenare la mancanza di abitazioni. In linea di principio, si attendono anche cambiamenti negli aiuti di Stato per promuovere la costruzione di case popolari.
Obiettivo: ridurre i costi
“Il principale obiettivo che deve essere affrontato è la riduzione dei costi per tutti gli attori dell’ecosistema della costruzione. Per questo, abbiamo bisogno di una semplificazione drastica, spinta da una maggiore digitalizzazione in tutta la catena del valore e dalla riduzione del carico amministrativo di tutti i settori coinvolti”, propone la bozza della strategia.
Il piano parla di “armonizzazione” delle norme in tutta l’UE, soprattutto di standardizzazione, per ridurre i costi “di conformità normativa”. Uno degli obiettivi è ridurre i tempi di trattazione delle licenze, perché ci sono paesi dell’Unione in cui possono tardare fino a sette anni, sottolineano fonti europee.
La Commissione Europea segnala che la crisi dell’abitazione è dovuta a diversi fattori, inclusi alcuni legati al settore della costruzione; un punto controverso poiché una corrente sempre più ampia difende altre soluzioni, come un uso efficiente del patrimonio esistente e la promozione dell’edilizia sociale. I cambiamenti nella domanda, l’offerta limitata di abitazioni, l’aumento dei costi di costruzione e le persistenti lacune di produttività hanno contribuito alla scarsità di alloggi, sottolinea Bruxelles. In un terzo delle regioni dell’UE, la costruzione non è riuscita a soddisfare la crescente domanda demografica, assicura l’Esecutivo comunitario nel documento.
Prezzi più alti in tutta la UE
Tutto ciò si riflette nell’aumento dei prezzi: dal 2013, sono aumentati in termini nominali di oltre il 60% in tutta l’UE, a un ritmo superiore a quello dei redditi, con implicazioni dirette per l’inclusione sociale e la mobilità lavorativa. Ma in Spagna, l’aumento è stato del 72%, contro il 26,6% in Francia, il 13,3% in Italia o il 51,3% in Germania, secondo un rapporto del Consiglio Europeo pubblicato in ottobre, prima di un vertice europeo in cui per la prima volta si è trattato il tema dell’abitazione, che sarà di nuovo sul tavolo nella riunione dei leader di fine settimana a Bruxelles.
La strategia, che discuterà martedì il collegio dei commissari, parla di “leve” per aumentare la competitività dell’ecosistema della costruzione. Sottolinea che ridurre il carico amministrativo e accelerare le procedure di permessi può accelerare la consegna delle opere sia nei mercati abitativi privati sia pubblici. Menziona la nuova norma che si promuove: la legge di Razionalizzazione e Accelerazione delle Valutazioni Ambientali. Tale norma, dice, potrebbe ridurre le valutazioni che devono affrontare le costruzioni e le ristrutturazioni ed evitare, per esempio, valutazioni multiple in caso di piccoli cambiamenti o ampliamenti, persino per la pianificazione e costruzione di nuovi edifici residenziali, accessibili o sociali, così come l’infrastruttura sociale collegata che serve direttamente a tali edifici residenziali.
Infatti, Bruxelles incoraggia gli Stati membri a “sfruttare al massimo” le disposizioni di questo pacchetto per velocizzare i processi di pianificazione, zonizzazione e trattazione di permessi per le promozioni di abitazioni e le infrastrutture collegate.
