L'epidemia tra i bovini in Francia diventa un caso politico

AGI - Cresce l'allarme in Francia per l'epidemia di dermatite nodulare che ha colpito oltre cento allevamenti di bovini nel sud della Francia. E sta diventando un caso politico. La ministra dell'Agricoltura, Annie Genevard, ha tentato di placare le ire degli allevatori per come il governo sta gestendo l'emergenza.
"C'è ansia perché tutti temono che il virus arrivi alla porta della sua fattoria. Ma no, la situazione è sotto controllo oggi", ha assicurato. Genevard sarà in giornata a Tolosa per parlare con gli allevatori e avviare un'operazione di vaccinazione del bestiame.
Dal 29 giugno al 13 dicembre, sono stati rilevati 111 focolai della malattia, secondo il ministero dell'Agricoltura. Come spiega sul suo sito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), la dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale trasmessa da insetti ematofagi, come alcune specie di mosche e zanzare, o dalle zecche.
Sintomi e gestione della malattia
Causa febbre, noduli sulla pelle e può anche portare alla morte, soprattutto in animali che non siano stati esposti al virus in precedenza. Per tenere il virus sotto controllo si ricorre solitamente alle vaccinazioni e all'abbattimento dei capi infetti. La malattia non è contagiosa per l'uomo.