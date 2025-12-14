Zelensky: 'Pronti a rinunciare alla Nato se abbiamo garanzie'

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino dove domani è in programma la riunione con la coalizione dei Volenterosi. "Sono già in Germania", ha scritto su Telegram.
"Oggi abbiamo in programma un incontro con la squadra negoziale americana", ha riferito, "ci stiamo concentrando su come garantire in modo affidabile la sicurezza per l'Ucraina, in modo che l'esperienza del Memorandum di Budapest e dell'invasione russa non si ripeta mai più. Contiamo su negoziati costruttivi".
Ucraina pronta a rinunciare a entrare nell Nato
L'Ucraina è pronta a rinunciare alle richieste di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza degli Stati Uniti e dell'Europa. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a poche ore dall'incontro a Berlino con gli inviati di Donald Trump, a quanto riporta il Financial Times che ha avuto una conversazione con il leader ucraino su WhatsApp, insieme ad altre testate.
Garanzie simili all'articolo 5 della Nato
Zelensky ha ammesso che è improbabile che l'Ucraina entri a far parte della Nato ma ha anche ricordato che Kiev ha ancora bisogno di garanzie simili alla clausola dell'articolo 5 della Nato sulla protezione reciproca per qualsiasi membro sotto attacco. "Stiamo parlando di garanzie di sicurezza bilaterali tra l'Ucraina e gli Stati Uniti, ovvero garanzie simili all'articolo 5", ha spiegato, "nonché garanzie di sicurezza dai nostri partner europei e di altri paesi come il Canada, il Giappone e altri".
Il compromesso ucraino e la risposta di Washington
Questo, ha tenuto a sottolineare, "è già un compromesso per quanto ci riguarda". Zelensky ha poi spiegato che l'Ucraina non ha ancora ricevuto una risposta da Washington alle proposte riviste inviate all'inizio di questa settimana, dopo le consultazioni con i leader europei.