Al via l'operazione guidata dagli Usa in Siria contro le cellule dormienti dell'Isis

AGI - Le forze siriane e la coalizione internazionale contro i jihadisti guidata dagli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione contro le cellule dormienti dello Stato Islamico. Lo ha dichiarato all'Afp un funzionario del Ministero dell'Interno, il giorno dopo l'attacco che ha causato la morte di tre americani, due soldati e un interprete, a Palmira.
Un'"operazione di sicurezza" lanciata nel deserto siriano mira a dare la caccia alle "cellule dormienti di Daesh, in collaborazione con la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti", ha affermato il funzionario. Tre sospetti sono stati finora arrestati per il loro presunto coinvolgimento nell'attacco di sabato.
Media, killer degli americani era membro delle forze siriane
L'uomo che ha ucciso tre cittadini americani in Siria ieri era un membro delle forze di sicurezza siriane. Lo ha dichiarato all'agenzia Afp un funzionario delle forze di sicurezza siriane. "L'autore dell'attacco era un membro delle Forze di Sicurezza Generale del Ministero dell'Interno da oltre 10 mesi ed era stato di stanza in diverse città prima di essere trasferito a Palmira", ha riferito la fonte, anonima per motivi di sicurezza.
Sempre secondo il funzionario, citato dall'Afp, 11 membri di queste forze sono stati arrestati dopo l'attacco, di cui l'autore è stato ucciso. "Undici membri delle Forze di Sicurezza Generale sono stati arrestati e interrogati dopo l'attacco", ha aggiunto il funzionario.
Washington ha dichiarato che tre cittadini americani sono stati uccisi in un'imboscata da un uomo armato appartenente allo Stato Islamico (Isis), che in precedenza controllava la regione di Palmira prima di essere sconfitto in Siria. Altri tre soldati americani sono rimasti feriti nell'attacco, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom).
Il contingente americano si trovava nella regione desertica di Palmira per una "missione a supporto delle operazioni in corso contro l'Isis", ha dichiarato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, aggiungendo che oltre ai due militari caduti, il civile americano ucciso era un interprete civile.
Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Sana, il governo siriano ha condannato "l'attacco terroristico", in cui sono rimasti feriti anche due membri delle forze di sicurezza siriane.
Si tratta del primo attacco del genere in Siria da quando la coalizione islamista diretta da Mohamed al-Sharaa ha preso il potere un anno fa, destituendo il regime di Bashar al-Assad. Nel frattempo il nuovo potere siriano ha allacciato legami più stretti con gli Stati Uniti e ha ottenuto la rimozione delle sanzioni vigenti.