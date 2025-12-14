Il cancelliere tedesco: “Fine della Pax Americana'. E pensa al ritorno della leva obbligatoria

AGI - I "decenni della 'Pax Americana' sono in larga parte finiti per noi europei e anche per noi tedeschi". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel suo intervento al convegno della Csu a Monaco di Baviera. La garanzia di sicurezza fornita dagli Usa all'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale "non esiste più nel modo in cui la conoscevamo e la nostalgia non cambierà ciò", ha proseguito Merz, "sono una delle ultime persone a cui non piacerebbe continuare a indulgere in quella nostalgia ma non serve nulla, questa è la realtà. Gli americani stanno portando avanti i loro interessi in maniera spietata".
"Stiamo perdendo terreno, negli ultimi anni sempre più velocemente, in parte a causa della politica commerciale e dei dazi Usa", ha aggiunto Merz, "la politica non è un concerto di beneficenza. Questo corso non è temporaneo". "Trump non è apparso dal nulla, ne' questa politica svanirà da un giorno all'altro", ha sottolineato il cancelliere tedesco, "stiamo assistendo a un mutamento fondamentale nella relazione transatlantica".
Il cancelliere tedesco ha, inoltre, spiegato che se gli attuali provvedimenti per rendere più allettante l'ingresso nelle forze armate non funzioneranno, la Germania dovrà valutare la reintroduzione della leva obbligatoria.
"Se il numero di soldati non aumenta in modo abbastanza rapido, dovremo discutere già nel corso di questa legislatura elementi obbligatori del servizio militare, almeno per i giovani uomini", ha spiegato Merz, "le donne non possono essere ancora incluse perché la Costituzione non lo permette".