In Cile vince le presidenziali il candidato di destra José Antonio Kast

La candidata di sinistra Jeannette Jara ha ammesso la sconfitta congratulandosi ocn lo sfidante
AGI - Gli elettori cileni hanno eletto il presidente più a destra degli ultimi 35 anni di democrazia: i risultati ufficiali hanno visto José Antonio Kast vincere con un netto 58% dei voti, mentre il suo rivale ha ammesso la sconfitta.

Con oltre dieci milioni di voti scrutinati, quasi il 70% del totale, Kast aveva un vantaggio inattaccabile su Jeannette Jara, membro del Partito Comunista a capo di un'ampia coalizione di sinistra.

"La democrazia ha parlato forte e chiaro. Ho appena parlato con il Presidente eletto Kast - ha scritto su X - per augurargli successo per il bene del Cile. A coloro che ci hanno sostenuto e sono stati chiamati dalla nostra candidatura, sappiate che continueremo a lavorare per promuovere una vita migliore nel nostro Paese. Insieme e forti, come abbiamo sempre fatto".

